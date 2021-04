Sistema de bikes compartilhadas entra em fase de testes

Testagem será feita por técnicos da Semob a partir das 15h desta terça (27)

Nesta semana, o Sistema de Bicicletas Públicas Compartilhadas do Distrito Federal passa por uma fase de testes. Uma estação de amostra das bikes foi montada no pátio do anexo do Palácio do Buriti e ficará sob avaliação dos técnicos da Secretaria de Transporte e Mobilidade.

A fase de testes será aberta nesta terça-feira (27), às 15h, e só técnicos farão a testagem neste primeiro momento. O secretário Valter Casimiro deve estar presente no Buriti para o lançamento.

A estação e as bicicletas serão testadas ao longo da semana para validar os equipamentos apresentados pela Tembici, empresa escolhida para a parceria com o GDF.

A amostra conta com uma plataforma e cinco bicicletas. Os equipamentos estão expostos ao público, mas os testes serão realizados apenas por técnicos da Semob, por meio de acessos programados antecipadamente pela operadora. O aplicativo de acesso dos usuários aos equipamentos também está sendo finalizado.

Após a aprovação dos equipamentos, será realizada a assinatura do contrato. A partir daí, a empresa terá 75 dias para colocar o sistema em operação. O sistema será uma alternativa de transporte e mobilidade para a população.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De início serão implantadas 70 estações com oferta de 500 bicicletas. De acordo com a proposta aprovada, inicialmente as bicicletas compartilhadas ficarão disponíveis na Asa Norte, Asa Sul, UnB e Sudoeste. Com informações da Agência Brasília