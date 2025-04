Sinistro na BR-080 deixa um morto e dois feridos após colisão entre carro, ônibus e carreta

Um sinistro envolvendo três veículos deixou uma pessoa morta e outras duas feridas na manhã desta quarta-feira (16/4), na BR-080, no trecho entre Brazlândia e Taguatinga. A colisão ocorreu por volta das 7h20, nas proximidades do antigo Clube Fassincra, entre o Centro Mariápolis e o Mosteiro Santa Clara.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) deslocou três viaturas para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram um Fiat Siena Fire, de cor vermelha, colidido com um ônibus coletivo e uma carreta. O motorista do Siena, que não teve a identidade divulgada, não resistiu aos ferimentos e morreu no local, preso às ferragens.

Outros dois passageiros do carro também ficaram presos nas ferragens e precisaram ser resgatados com uso de ferramentas especiais, seguindo os protocolos de trauma para preservar sua integridade física. Um deles, identificado como o senhor J., apresentava fratura no punho, traumatismo cranioencefálico (TCE) e dores nas costas. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

O segundo passageiro, de aproximadamente 18 anos e ainda não identificado, sofreu traumatismo cranioencefálico grave e também foi levado ao HRC.

Nenhum dos ocupantes do ônibus coletivo ou da carreta se feriu.

A Polícia Rodoviária Federal assumiu a responsabilidade pela ocorrência no local. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.