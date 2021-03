Sinepe e Sinproep chegam a acordo para ajustar protocolos para volta às aulas

Nessa segunda-feira, as escolas começaram a abrir por meio de protocolos definidos pelo Decreto nº 40.939, de 2 de Julho de 2020

Em reunião entre o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares (Sinepe) e o Sindicato dos Professores de Estabelecimentos Particulares (Sinproep), mediado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), nesta terça-feira (9), definiu os protocolos de segurança para a volta as aulas no DF.

As aulas presenciais foram suspensas na última semana, de acordo com o decreto do governador Ibaneis Rocha que estabeleceu medidas restritivas na capital. Nessa segunda-feira, as escolas começaram a abrir por meio de protocolos definidos pelo Decreto nº 40.939, de 2 de Julho de 2020.

Conforme anunciou por vídeo, a presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do DF (Sinepe-DF), Ana Elisa Dumont, a reunião durou cerca de cinco horas, e firmaram compromisso de obedecer especialmente as medidas definidas pelo Decreto, mesmo já revogado pelo governador.

“É necessário sim termos protocolos dentro de nossas instituições particulares para que possamos atuar com nossos alunos e colaboradores de forma segura. Além disso, foram determinados algumas questões que já haviam sido colocadas, como por exemplo testagem e afastamento de colaboradores que estiverem com a covid”, afirmou a presidente. Confira na íntegra: