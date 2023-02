SINEPE apoia retorno de Ibaneis ao GDF

Ibaneis Rocha foi afastado do cargo de governador por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, após os atos de 8 de janeiro

Por meio de nota oficial, o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (SINEPE/DF), instituição voltada à defesa da educação, se posicionou a favor do retorno de Ibaneis Rocha ao cargo de governador do Distrito Federal.

Depois dos atos ocorridos na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, quando terroristas invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o STF, o ministro Alexandre de Moraes determinou o afastamento de Ibaneis do GDF por 90 dias. Celina Leão, a vice-governadora, assumiu o comando.

“O SINEPE-DF posiciona-se em defesa da democracia, ao Estado Democrático de Direito e do restabelecimento da gestão do Governador do DF, Ibaneis Rocha, reeleito pelo processo legal eleitoral, afastado de suas funções pelo período de 90 (noventa) dias, por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), motivado pelos lamentáveis fatos ocorridos em 8 de janeiro de 2023, os quais repudiamos veementemente”, disse a nota.

Para concluir, o SINEPE também disse que ‘Brasília merece a retomada e a continuidade dos projetos e compromissos assumidor pelo governador reeleito para que possa voltar ao prumo de seu crescimento sustentável’.