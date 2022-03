Síndico leva soco de morador em condomínio de Águas Claras

O motivo da agressão foram as reclamações acerca de um saco de pancadas que estaria perturbando os moradores

Por Tereza Neuberger

O jornalista da TV Brasil, Wahby Abdel Karim Khalil, de 42 anos, teve um dente quebrado ao ser agredido por um morador de um condomínio em Águas Claras. A confusão começou quando o jornalista, na função de síndico do condomínio, chamou a atenção do morador, que é educador físico, após reclamações acerca de um saco de pancadas na academia do edifício.

A situação toda ocorreu no fim da manhã desta quinta-feira (17) no condomínio Residencial Luna Park. Após inúmeras reclamações dos moradores sobre o barulho que o saco de pancadas instalado na academia do condomínio fazia, o jornalista resolveu, como síndico, conversar a respeito com o professor de educação física. Além do barulho o educador que é também morador do condomínio, teria instalado o saco de pancadas sem autorização, o que estaria causando rachaduras no teto da acdemia.

Durante a conversa na própria academia, a situação saiu do controle quando o educador físico resolveu partir para a agressão contra o jornalista. Tudo foi gravado pelo circuito interno de monitoramento do condomínio. Nas imagens às quais o Jornal de Brasília teve acesso, é possível ver o jornalista, o profissional de educação física, e um funcionário do residencial conversando próximo ao saco de pancadas. Em determinado momento o professor de educação física se mostra um pouco alterado através de gesticulações, até que repentinamente desfere um soco contra o rosto de Khalil, que imediatamente vai ao chão, com o impacto é possível ver que itens pessoais do jornalista também se espalham pelo chão, também há a informação de que a agressão resultou em um dente quebrado para o comunicador.

O funcionário tentou intervir, mas diante da postura agressiva do professor de educação física, se retirou do local. Em nenhum momento o educador físico tentou prestar socorro ao jornalista, pelo contrário continuou falando e gesticulando contra Khalil.

O caso foi registrado como lesão corporal na 21ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga Sul e Khalil foi encaminhado para o hospital para atendimento. De acordo com informações levantadas pela defesa do jornalista, o profissional de educação física já teria praticado outras agressões.

Confira o Vídeo: