Sindicato e aprovados em concursos da PCDF cobram cronograma de nomeações ao GDF

O Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol-DF) se uniu a uma mobilização da comissão de aprovados nos concursos da Polícia Civil do DF (PCDF) para cobrar do governador Ibaneis Rocha (MDB) um cronograma de nomeações para os agentes e escrivães de polícia.

A concentração ocorreu na tarde desta terça, 12, durante uma Sessão Ordinária da Câmara Legislativa do DF (CLDF). O grupo, lotado na galeria do Plenário, manifestou a reivindicação com faixas e vestindo camisas pretas, que remete ao uniforme dos policiais civis. Leia a matéria no site.

Os aprovados que concluíram o Curso de Formação Profissional (CFP) da PCDF e aguardam as contratações totalizam 1950, sendo 1650 para o cargo de agente de polícia e 300 para escrivão de polícia. No entanto, o Governo do Distrito Federal (GDF) ainda não apresentou um cronograma para as nomeações.

Enoque Venancio de Freitas, presidente do Sinpol-DF, destacou a necessidade de o GDF apresentar um cronograma de nomeações com prazos curtos para as contratações. Ainda nesta terça, ele enviou um ofício ao delegado-geral Robson Cândido solicitando o cumprimento das nomeações previstas para 2023 e a previsão orçamentária para as demais contratações em 2024. Veja o documento: https://bit.ly/3Zi8O7u

“São vidas que precisam ser respeitadas. Muitos são de fora do DF e precisam se organizar, pois abandonaram tudo, inclusive o emprego, para realizar o sonho de ingressar na PCDF e servir à população da capital federal”, disse.

Durante a sessão da CLDF, o deputado distrital Chico Vigilante (PT-DF) enfatizou que o atual quadro de policiais civis na corporação é menor do que nos anos 90. Ele destacou que naquela época não existiam tantas Regiões Administrativas (RAs) e que a população cresceu exponencialmente nas décadas seguintes.

“Já houve momentos em que os cidadãos foram prejudicados com o fechamento de diversas delegacias por falta de pessoal. Portanto, é crucial que o GDF contrate esses homens e mulheres que estão prontos para trabalhar e ajudar na Segurança Pública do DF”, afirmou.

“A presença do Sinpol aqui é fundamental, pois vocês ainda não foram contratados, e o sindicato da categoria já está agindo. É urgente que essas contratações ocorram para que possamos solicitar ao Congresso Nacional a inclusão no orçamento dos valores a serem pagos a partir dessas contratações”, concluiu.

A deputada distrital Doutora Jane Klebia (MDB-DF), que é delegada de polícia aposentada, também tem se dedicado à causa das nomeações e dirigiu seu discurso para motivar os aprovados durante a sessão.

“Trabalhei como servidora pública na área da Saúde e da Educação, e antes de entrar para a carreira política, atuei na Segurança Pública por 24 anos. Cada momento que passei na Polícia Civil do DF me encheu de satisfação e orgulho. Apesar de lidarem com o pior do ser humano, este é também um lugar repleto de oportunidades para fazer o bem de verdade”, afirmou.

Segundo o Sinpol-DF, o déficit de policiais civis nos quadros da ativa da PCDF se aproxima de 60%. A entidade destaca que todos estão trabalhando sobrecarregados há anos e enfrentam desgaste físico e mental devido às jornadas de expediente, plantões e ao cumprimento do Serviço Voluntário Gratificado (SVG) para manter todas as delegacias abertas 24 horas por dia.

“Apesar dos desafios impostos à nossa categoria, mantemos nosso compromisso com a Segurança Pública do DF e entregamos um dos melhores resultados na elucidação de crimes do país, resultado que poderia ser ainda melhor com a devida recomposição dos quadros. O trabalho de investigação é essencial para os cidadãos, e isso não pode ser negligenciado”, frisou Enoque.