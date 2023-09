Síndica de prédio da Asa Sul sofre tentativa de sequestro

O homem invadiu o veículo e tentou mantê-la dentro do carro, mas após uma luta corporal, ela conseguiu sair

Na manhã desta quarta-feira (6), a síndica do bloco G da QSQ 112 sofreu uma tentativa de sequestro relâmpago em frente ao prédio. Ela retornava da padaria quando, ao estacionar o carro, foi abordada pelo criminoso.

O homem invadiu o veículo e tentou mantê-la dentro do carro, mas após uma luta corporal, ela conseguiu sair, e ele fugiu do local roubando o veículo.

Um morador do prédio viu toda a ação do criminoso e chegou a gritar pedindo ajuda. Nessa hora, o meliante disparou duas vezes em sua direção, mas não o acertou. A síndica teve escoriações no joelho esquerdo e passa bem.

A Polícia Militar chegou ao local cerca de 10 minutos depois. Em mensagem enviada no grupo do condomínio, moradores falam que é preciso tomar cuidado ao estacionar o carro no lado de fora dos prédios.