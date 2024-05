Simulado de desastre testa preparação do Hospital de Base do DF para atendimento

Um exercício simulando um desastre no pronto-socorro foi realizado no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF). A ação encerrou o Maio Amarelo, mês dedicado à prevenção e redução de mortes por acidentes de trânsito.

“O simulado é fundamental para garantir que todos os profissionais estejam preparados para atuar de forma rápida e eficiente em situações reais de emergência. Isso não só salva vidas, mas também, otimiza a gestão de recursos do hospital,” afirmou o superintendente do HBDF, Guilherme Porfírio.

A ação foi realizada nesta terça (28), das 9h às 11h, a partir de iniciativa da Gerência de Emergência e o Serviço de Cirurgia do Trauma. O cenário escolhido para a simulação foi uma colisão entre um ônibus e um carro no final do Eixão, envolvendo 20 vítimas: 10 com ferimentos leves (classificação verde), sete com ferimentos moderados (classificação amarela) e três em estado grave (classificação vermelha). O simulado contou com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e vários alunos e voluntários de cursos de medicina e enfermagem da capital.

Para trazer mais realismo à simulação, as “vítimas” foram maquiadas pela enfermeira e maquiadora realística Fabiana Sena. Os preparativos incluíram reuniões, notificações aos participantes, preparação do ambiente com materiais de simulação, definição de sistemas de comunicação e áreas de comando, alinhamento com serviços pré-hospitalares e identificação dos participantes e viaturas. Tudo foi pensado para garantir a máxima eficácia e realismo do exercício, sem prejuízos aos atendimentos ordinários do hospital.

A avaliação pós-exercício ajudará na revisão das ações e atualização contínua do Plano de Atendimento a Desastres

O coordenador do Centro de Trauma recebeu informações sobre o incidente e ativou o Alerta Amarelo, convocando residentes e equipes de cirurgia do Trauma e outras especialidades clínicas e cirúrgicas. Equipes de enfermagem foram remanejadas para o Centro de Trauma e a montagem do Sistema de Comando de Incidentes Hospitalar (SCIH) foi iniciada, com a designação de funções específicas.

As áreas de trabalho foram preparadas para receber as vítimas, com leitos e espaços de atendimento distribuídos entre a Área Vermelha, Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) e o Posto 03. Setores do hospital, como centro cirúrgico, banco de sangue, hotelaria, farmácia, segurança e comunicação, foram notificados e preparados para a mobilização.

“Esses exercícios são essenciais para avaliar e aprimorar os planos de resposta a situações de múltiplas vítimas e desastres, a fim de reduzir os danos e as perdas de vidas em situações reais”, afirmou o cirurgião de trauma Rodrigo Caselli.

Ele acrescentou: “A superlotação em serviços de emergência é praticamente uma realidade mundial e nesses cenários, qualquer aumento súbito da demanda, como um acidente de ônibus, pode se tornar uma situação de desastre. A realização periódica de exercícios simulados como este deve fazer parte da rotina dos serviços de emergência, pois nos permite avaliar a resposta coordenada de nossas equipes e melhorar continuamente a nossa preparação para eventos dessa natureza.”

A avaliação pós-exercício, que inclui a compilação e análise dos feedbacks coletados, ajudará na revisão das ações e atualização contínua do Plano de Atendimento a Desastres. Este exercício reforça o compromisso do HBDF com a excelência no atendimento e a segurança da população, em sintonia com os objetivos do Maio Amarelo.

*Com informações da Agência Brasília