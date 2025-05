Simpósio discute tecnologias em saúde para aprimorar tomada de decisão

No auditório da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs), foi aberto, nesta quinta-feira (8), o IV Simpósio de Saúde Baseada em Evidências (Sisbe) 2025. A solenidade de abertura contou com a presença de representantes das instituições organizadoras, da Secretaria de Saúde (SES-DF), do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF), além de profissionais, residentes e graduandos da área da saúde, que trabalham ou se interessa com a temática da síntese de evidências.

Promovido pela Escola de Saúde Pública (ESP/DF) em parceria com a Fiocruz Brasília, a Universidade do Distrito Federal Jorge Amaury (UnDF) e a Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), o evento aborda a importância e as contribuições dos estudos de avaliação de tecnologia em saúde, para uma melhor tomada de decisão na área.

Participam palestrantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), da Escola Superior em Ciências da Saúde (Escs), UnDF, Universidade de Brasília (UnB) , Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP/Fiocruz), Universidade de São Paulo (USP), Escola de Saúde Pública do DF (ESPDF/Fepecs), Universidade Federal de São Paulo (USP), Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) e Ministério da Saúde.

Saúde pública

“Para o Sistema Único de Saúde do DF e, consequentemente, para a Secretaria de Saúde, a incorporação da prática da saúde baseada em evidências representa um caminho essencial para otimizar recursos, qualificar o cuidado e, acima de tudo, garantir que a população receba intervenções eficazes e seguras”, destacou a diretora-executiva da Fepecs, Inocência Rocha, na abertura.

“Trazendo esse assunto, a gente desmistifica o entendimento que a pesquisa não tem parte na tomada de decisão dos gestores de saúde pública e de profissionais de saúde”, pontuou a diretora da ESP/DF, Fernanda Monteiro. “A prova disso é que muitos desses profissionais estão aqui para nos ajudar a entender quais são as necessidades da saúde pública no DF e como podemos fazer realmente a diferença através da saúde baseada em evidências nas entregas à Secretaria de Saúde.”

Temas desta edição

Em 2025, o simpósio traz temas que envolvem a equidade na pesquisa científica e letramento em saúde, tradução do conhecimento e implementação de evidências, ciência aberta e ciência cidadã e integridade da pesquisa e o impacto qualitativo das publicações científicas.

“O tema começa com os principais tipos de saberes humanos e vai passando por uma série de métodos, com diversos níveis de produção de conhecimento”, resumiu o coordenador de pesquisa e comunicação científica da ESP/DF e simpósio, Sérgio Fernandes. “Temos a construção de estudos primários, divulgação, disseminação e revisão por pares. É uma cadeia complexa e devemos parar e discutir como isso pode ser construído de forma eficiente e ética.”

Nesta sexta (9), o evento segue com mesas-redondas e conferências e traz, ainda, um espaço para a apresentação dos trabalhos do 20º Prêmio do Cepen (Centro de Estudos e Pesquisas em Enfermagem). No turno da tarde serão apresentados trabalhos científicos.

*Com informações da Fepecs