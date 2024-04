SIA recebe 30ª unidade da Sala do Empreendedor

Uma Sala do Empreendedor foi inaugurada nesta quarta-feira (17), no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). O projeto já soma cinco mil atendimentos de micro e pequenos empresários em 2024. A 30ª sala tem o espaço dedicado a auxiliar micro e pequenos empresários no desenvolvimento dos seus negócios.

As salas fazem parte das políticas públicas do Governo do Distrito Federal (GDF) para estimular o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico local. São frutos de parceria do GDF com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal (Sebrae-DF) e têm o objetivo de facilitar a vida do empreendedor, fomentar a economia e a geração de emprego e renda no DF. Em 2023 foram realizados 18 mil atendimentos nas salas.

Entre os serviços oferecidos estão a formalização dos negócios, abertura e baixa de empresas, emissão do Certificado de Condição de MEI (CCMEI) e certidões negativas de débito e orientações para os empreendedores.

O administrador do SIA, Bruno Oliveira, afirma que o espaço é um marco importante para a comunidade empresarial. “Acreditamos que investir no empreendedorismo é investir no desenvolvimento sustentável da nossa região. Com essa iniciativa, esperamos proporcionar condições ainda mais favoráveis para o crescimento dos negócios locais e, consequentemente, para a criação de novas oportunidades de trabalho. Que aqui se concretizem sonhos e negócios prósperos. E que toda a comunidade possa aproveitar esse espaço”, disse.

O chefe de Apoio do Conselho de Políticas Públicas e Gestão Governamental do GDF, Márcio Faria Júnior, enfatiza que as salas são “espaços nas administrações regionais que facilitam a vida dos empresários, contribuindo para o crescimento econômico do DF”.

Ele explica que todas as salas contam com agente de desenvolvimento territorial, que é um servidor do GDF na administração, que desempenha o papel na articulação das instituições que visam promover a simplificação e desburocratização.

Além desse serviço, “nós temos também o fomento ao crédito, que são as linhas de crédito dos bancos, que também temos o Prospera, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), dentro da Sala do Empreendedor, que é a porta de entrada dos empresários aqui no Distrito Federal, além das capacitações profissionais em parceria com o Sebrae DF e outros do Sistema S. Tudo isso contribui para a melhoria do ambiente de negócios, incentivando sempre o empreendedorismo”, reforça Márcio Faria Junior.

DNA empreendedor

Para a superintendente do Sebrae-DF, Rose Rainha, a Sala do Empreendedor é o DNA do SIA e significa desenvolvimento econômico. “Esse é um programa que a gente acompanha de perto dentro do Cidade Empreendedora, que conta com apoio do governador Ibaneis Rocha e da vice-governadora Celina Leão, que acreditam que só assim desenvolveremos o DF.”

O Cidade Empreendedora é uma iniciativa do Sebrae-DF em parceria com o GDF que busca atuar na melhoria do ambiente de negócios do Distrito Federal e na promoção do empreendedorismo e do desenvolvimento econômico dos territórios.

A parceria começou em 2019 e uma das ações é o Prêmio Sebrae Cidade Empreendedora, que reconhece as melhores práticas de gestão pública nas administrações regionais voltadas a empreendedores e pequenos empresários do DF sob o ponto de vista econômico, inclusivo e social das cidades.

Na edição de 2024, realizada há poucos dias, nove regiões administrativas foram vencedoras da segunda edição do prêmio. Dos projetos premiados, quatro representaram o DF na fase nacional da competição: Plantando o Futuro, do Guará; Bike Parque dos Tonéis, do Riacho Fundo; Protótipo Alora – Cooperativa de Idosos Reflorescer, do Recanto das Emas; e Encantarte, também do Guará.

*Com informações de Ana Paula Siqueira, da Agência Brasília