Shoppings trazem ofertas e novidades em dezembro

Centros oferecem sorteios e brindes para marcar o fim de ano

O mês de dezembro sempre gera expectativa no comércio devido às festas de Natal e Ano Novo. Neste ano, ainda tem Copa do Mundo para animar de vez o cenário. Pensando nisso, os shopping centers do Distrito Federal oferecem promoções, ofertas e outras novidades no fim de ano.

O JK Shopping (Ceilândia) oferece a seguinte promoção: quem fizer R$ 300 em compras e trocar em um cupom vai ganhar um panetone da Casa Suíça e concorrer a um Fiat FastBack 0 km. A ação promocional é válida de 1 de dezembro de 2022 a 6 de janeiro de 2023, e o ponto de trocas está instalado no Piso L3, próximo a loja Constance. O sorteio ocorre no dia 7 de janeiro.

Além da promoção, quem passar pelo centro de compras nos dias 3, 10 e 17 de dezembro, a partir das 17h, poderá conferir uma cantata de Natal realizada pelos corais Canto Livre, Coral Multivoz e Ubique Canto por todo Canto, que levarão a magia natalina para a Vila Dos Presentes, localizada na Praça Central (Piso L1).

Foto: Divulgação

O Pier 21 (Setor de Clubes Sul) também oferece um panetone da Casa Suíça. A partir de R$ 200 em compras, o cliente já leva o brinde para casa. Basta levar as notas fiscasis ao balcão exclusivo ou app do shopping para garantir.

O shopping participa ainda de uma ação social: o Natal Solidário. Será possível doar brinquedos e fazer com que o fim de ano de crianças seja mais feliz. As doações podem ser feitas em uma caixa localizada em frente ao Cinemark, até o dia 19 de dezembro. Os brinquedos serão doados para o EducAmar, projeto sem fins lucrativos que, há mais de dez anos, é realizado no bairro Santa Luzia, que fica na Estrutural. Uma média de 120 famílias, sendo 200 crianças e 100 adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade de social são atendidas pelos voluntários.

O DF Plaza (Águas Claras) também segue com programação agitada. Durante o mês de dezembro haverá aulas de patins, por exemplo. A atividade é indicada para crianças a partir de 6 anos. Para participar, não é necessária inscrição prévia, basta levar equipamento próprio: patins e proteção, como capacete, joelheira, munhequeira e cotoveleira. As aulas acontecem no G1 estacionamento próximo a Biomundo.

O shopping ainda sorteia um SUV Jeep Renegade Sport 0 km. A cada R$ 300 em compras, os clientes terão direito a um cupom para concorrer ao carro. O cliente deverá fazer o cadastro das notas fiscais para retirada dos cupons no aplicativo Wynk. Além do cupom para o sorteio do veículo, o participante ainda levará para casa um brinde instantâneo, o panetone Gotas de Chocolate da Casa Suíça, que deverá ser retirado no estande promocional, no piso térreo do shopping. A promoção vai até 31 de dezembro. O sorteio será pela loteria federal do dia 4 de janeiro de 2023. O regulamento já está disponível em todos os canais digitais do shopping.

Foto: Reprodução

Também tem sorteio no Taguatinga Shopping (Águas Claras). Entre os dias 1 e 27 de dezembro de 2022 (ou enquanto durarem os estoques), visitantes podem participar da promoção Compre, Ganhe e Concorra. A cada R$ 400 em compras, os clientes ganham um Chocottone Casa Bauducco de 500g e recebem um cupom eletrônico para concorrer a um Corolla Cross XRE. A retirada do panetone é realizada no lounge de trocas, localizado no 3º piso, e a participação é limitada a um brinde por CPF.

E tem mais: quem doar 1 kg de alimento não perecível terá cupons em dobro para concorrer ao prêmio. As doações poderão ser entregues no lounge de trocas e serão encaminhadas para as ONGs cadastradas no programa TGS Solidário. O sorteio ocorrerá no dia 28 de dezembro, pelo app Wynk, e será divulgado nas redes sociais do shopping.

Foto: Divulgação

O Brasília Shopping (Setor Comercial Norte) conta com a Caravana Iluminada da Coca-Cola no próximo dia 17 de dezembro, das 18h às 20h. O evento começa com a apresentação do Coral Amigos da Serenata, formado por 150 pessoas, das 18h às 18h50. Os caminhões estacionarão às 19h na entrada em frente à W3 Norte e sairão às 19h30.

Antes, nos dias 03, 04, 10, 11 e 17 de dezembro, o Teatro do Brasília Shopping apresenta a peça infantil Barbie em um Natal Perfeito, sempre às 16h. Os ingressos custam a partir de R$ 30. No dia 8, o Duo Musical Jazz Christmas promete encantar os clientes do centro de compras com um repertório natalino das 18h30 às 20h.