Sexta-feira (7) de pancadas de chuvas no Distrito Federal

No fim de semana, o tempo deve permanecer praticamente

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica tempo nublado ao longo desta sexta-feira (7). Com uma umidade relativa do ar entre 95% e 70% para todo o Distrito Federal, o dia deve ter pancadas de chuva mais intensas e trovoadas a partir da tarde.

Com muitas nuvens e pouca abertura para o sol, a temperatura fica entre 19ºC e 25ºC, devido a influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (Zcas), que vem do Norte do país e passa pelo Centro-Oeste.

De acordo com especialistas do instituto, o alerta laranja de chuvas intensas, presente no site do Inmet até as 11h desta quinta-feira (7), deve continuar. Os ventos devem ter velocidade de 60 a 100 km/h, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

