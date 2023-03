Setor lojista parabeniza Ibaneis por volta ao cargo

O presidente da CDL-DF, Wagner da Silveira Jr afirmou que a decisão do STF aponta para a retomada da normalidade na capital federal

A Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal (CDL-DF) parabenizou o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), pela retomada ao cargo, depois de 64 dias afastado do cargo por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira (15).

O presidente da CDL-DF, Wagner da Silveira Jr afirmou que a decisão do STF aponta para a retomada da normalidade na capital federal, prevalecendo a escolha democrática da população do DF.

“Apesar do excelente desempenho da vice-governadora, Celina Leão, o afastamento de Ibaneis trouxe inseguranças jurídica ao ambiente institucional do DF, o que afeta a confiança de investidores e empresários, e a estabilidade econômica e jurídica local. A decisão pelo retorno de Ibaneis Rocha ao exercício do cargo de governador do DF é motivo para celebrarmos, uma vez que marca o retorno da normalidade e da decisão democrática da população do DF.”

A CDL-DF desejou, ainda, um bom retorno e uma gestão próspera ao governador Ibaneis Rocha.

“A CDL-DF vai continuar nas tratativas e diálogo contínuo em prol do desenvolvimento do setor varejista e econômico do DF”, afirma o documento