Setor Habitacional do Tororó tem Licença de Instalação renovada

A Licença de Instalação (LI) do parcelamento de solo urbano do Setor Habitacional do Tororó, na Região Administrativa do Jardim Botânico foi renovada pelo Instituto Brasília Ambiental, por meio da Superintendência de Licenciamento Ambiental (Sufam).

A renovação da licença ambiental era muito aguardada pela população local, estimada em 5.951 habitantes. O superintendente de Licenciamento Ambiental do Instituto, Alisson Neves, ressalta que a medida se reveste de importância, porque mantém um “guarda-chuva” de segurança técnica e jurídica ambiental para a comunidade do Tororó.

“Fundamental porque, por meio de análises da equipe da Sufam, soma, acrescenta para viabilizar as ações de infraestrutura que estão sendo instaladas na região”, completa Neves.

*Com informações da Agência Brasília