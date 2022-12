Setor de Turismo rejeita nome de Cristiano Araújo na Secretaria

Os representantes do setor alegam que Cristiano nunca atuou na área, e que após anos de pandemia, o Turismo precisa de um nome forte

Por meio de nota, as entidades do Setor de Turismo se posicionaram contra a escolha de Cristiano Araujo para o cargo de Secretário do Turismo do Distrito Federal a partir de 2023. O nome é o mais cotado para assumir a pasta, mas ainda não houve uma nomeação.

Formado em Administração e pós-graduado em Gestão Pública, Cristiano atua como administrador de empresas. O nome não agradou os empresários do setor. “Reconhecemos que o governador tem como um de seus pilares no governo a preocupação com o desenvolvimento do Turismo do DF, e ressaltamos a necessidade de que seja mantida a costumeira boa relação entre os signatários e os novos titulares da pasta, bem como a garantia da continuidade dos trabalhos já iniciados”.

Presidente do Brasília e Região Convention & Visitors Bureau, Claudia Maldonado faz parte do seleto grupo de membros efetivos do Conselho de Desenvolvimento de Turismo do Distrito Federal (Condetur) e revelou que o anúncio de Cristiano Araújo como secretário pegou o setor de surpresa. “Ibaneis pediu para a gente uma lista tríplice, e nós nos articulamos para apresentar os nomes, e esperávamos que a escolha viesse dela, o que não aconteceu. Ele não nos comunicou, descobrimos a partir das notícias”, disse ela.

A tecla mais batida pelo pessoal do Turismo é de que o setor está lentamente se recuperando do momento delicado vivido na pandemia e que Araújo ajudaria muito mais o Distrito Federal se estivesse numa posição política, área que ele domina como poucos.

O Cristiano tem uma carreira política, nunca articulou no turismo. É importante entender o turismo como um fator preponderante no desenvolvimento da economia. Cláudia Maldonado

Pesquisa realizada pelo IBGE mostrou que Brasília está fora da lista das 10 Unidades da Federação mais procuradas em viagens nacionais. O setor se juntou para fazer com que isso não se repita nos próximos anos.

Em reunião da Condetur, foi apresentado também o orlamento da Secretaria de Turismo para o ano que vem, que é, inicialmente, de R$ 100 milhões, sendo 50 milhões a partir de emendas e com todo esse recurso a cidade pode ter um turismo de primeiro mundo. “Além disso, sabemos que esse valor pode aumentar a partir das emendas nacionais, por isso é tão importante que tenhamos uma gestão técnica, e não política“, revelou Claudia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Representantes do setor revelaram também que Cristiano Araújo não os procurou desde que as informações de que ele seria o novo secretário começaram a ser veiculadas. Como a nomeação ainda não foi publicada, eles seguem se manifestando contra a escolha do governador, há quem diga, que na realidade, o tamanho do orçamento da secretaria é que brilhou aos olhos do político .