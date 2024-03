Sessão solene inicia ano acadêmico na Escola Superior de Ciências da Saúde

O evento, que lotou o auditório da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs), foi organizado para recepcionar os estudantes

O início das atividades do ano acadêmico da Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs) foi feito durante uma sessão solene no início da tarde desta segunda (11). O evento, que lotou o auditório da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs), foi organizado para recepcionar os estudantes de enfermagem e medicina, muitos deles calouros na escola.

A aula inaugural ocorre anualmente, mas estava sendo feita de maneira virtual nos últimos anos, devido à pandemia de covid-19. Este ano, a direção optou por um encontro presencial, a fim de oferecer aos estudantes momentos de interação e acolhimento.

A diretora executiva da Fepecs, Inocência Rocha Fernandes, deu as boas-vindas aos estudantes, especialmente aos calouros, e falou sobre o papel da fundação e o “compromisso com a saúde e educação do Distrito Federal”. Aos futuros médicos e enfermeiros, a diretora pediu que “sejam sempre profissionais capazes de acolher e tratar com cuidado e carinho cada paciente”.

Docentes da escola, além de coordenadores dos cursos e presidentes dos centros acadêmicos manifestaram alegria com a reunião presencial há muito esperada e ressaltaram o privilégio e os desafios de um ensino superior público e de qualidade. Dados apresentados pela coordenadora da graduação em enfermagem, Teresa Christine Morais, demonstram que 17,7% da população têm acesso ao ensino superior no país, mas apenas 10% concluíram o curso. Ela parabenizou os novos estudantes e disse que, “além de cuidar de vidas, vão precisar cuidar das suas vidas também”.

Após os discursos e festejos iniciais, atentos, todos assistiram à aula magna da professora convidada Carla Domingues sobre os principais desafios da vacinação no Brasil. A escolha do tema foi pensada para atender às áreas de enfermagem e medicina, e demonstrar as consequências do assunto em cada profissão.

A diretora da Escs, Marta David Rocha considera o evento “fundamental para receber os estudantes e orientar sobre a metodologia da escola”. Segundo a gestora, “este é um momento para que eles conheçam a Escs e já comecem a se ambientar no local onde vão passar a maior parte dos seus dias”.

Programa de Acolhimento ao Calouro (PAC)

Os presidentes dos centros acadêmicos dos cursos de enfermagem e medicina também estiveram presentes à solenidade e destacaram o papel do movimento estudantil durante a formação, além de dar as boas vindas aos novos colegas de curso.

Ronald Turetta, representante da medicina, afirmou que “esse dia é um marco que oficializa a vitória e conquista de vocês pelo direito fundamental e social à educação pública de qualidade e de excelência que eu tenho certeza que vocês vão encontrar aqui”.

Já a representante da enfermagem, Laura Gonçalves, destacou que “essa profissão é linda, e nós, do centro acadêmico, estamos aqui para integrar vocês e representar a luta, o direito e toda conquista que o estudante merece ter”.

Em seguida ao evento no auditório, os veteranos guiaram os calouros por uma espécie de tour para apresentar as instalações da escola, que conta com laboratório morfofuncional; de habilidades cirúrgicas e de simulação realística, desenvolvidos para as aulas práticas.

Ao longo de toda semana haverá atividades para os estudantes novatos, com divisão dos cursos de enfermagem e medicina. Esses momentos foram estabelecidos pelo Programa de Acolhimento ao Calouro (PAC), que reúne uma série de práticas, como: trote solidário, apresentação das ligas acadêmicas, atividades voluntárias, cerimônia do jaleco e happy hour com a calourada.

A Escs foi inaugurada em 2001, e, em 2021, passou a integrar a Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF), que, além dos cursos de enfermagem e medicina, conta com outras nove graduações.

*Com informações da Agência Brasília