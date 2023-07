Sessão do TJDFT para julgamento de recursos contra resultado provisório do concurso de Juiz

O julgmento será na próxima terça-feira (25), contra o resultado provisório da prova escrita do concurso público

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) realiza no próximo dia 25/7, às 9h, sessão de julgamento dos recursos apresentados contra o resultado provisório da prova escrita discursiva do LXIV Concurso Público para Provimento de Cargos de Juiz de Direito da Justiça do Distrito Federal.

A sessão acontecerá em formato híbrido, no Palácio da Justiça Rui Barbosa, localizado na Praça Municipal – Lote 1 – Bloco C, 3º andar, sem ala, sala 333, Brasília/DF, ou por meio do canal do TJDFT no YouTube.