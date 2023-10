Sesi-DF abre editais da EJA para o Ensino Fundamental e o Ensino Médio

As oportunidades são para pessoas de baixa renda, preferencialmente trabalhadores da indústria e seus dependentes, que terão prioridade na inscrição

O Serviço Social da Indústria do Distrito Federal (Sesi-DF) divulgou na quinta-feira, 26 de outubro, os editais com 390 vagas gratuitas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Ensino Fundamental e no Ensino Médio profissionalizante. As aulas serão na modalidade a distância, com um encontro presencial por semana no Sesi Taguatinga, em dia e horário que ainda serão definidos.

As inscrições, que ficam abertas até o preenchimento de todas as vagas, poderão ser realizadas pelo site do Sesi-DF ou pessoalmente na secretaria do Sesi Taguatinga, no horário das 8 horas às 18h30, de segunda a quinta-feira e, das 8 às 12 horas, nas sextas-feiras. As oportunidades são para pessoas de baixa renda, preferencialmente trabalhadores da indústria e seus dependentes, que terão prioridade na inscrição.

No Ensino Fundamental, são 150 vagas, destinadas a pessoas com idade igual ou superior a 15 anos que desejam concluir do 6º ao 9º ano. Com 1.600 horas, os conteúdos escolares estarão disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem do Sesi-DF. Já para a EJA do Ensino Médio, que inclui formação profissionalizante em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (Senai-DF), foram abertas 240 vagas. O aluno precisa ter idade igual ou superior a 18 anos. A escolha da formação profissional será feita após a matrícula.

Além de atender aos critérios citados, no ato da inscrição os candidatos precisam declarar que têm condições para acessar o curso por computador, via internet. O documento deve ser redigido de próprio punho e digitalizado.

Link para inscrição da EJA do Ensino Fundamental

Link para inscrição da EJA do Ensino Médio

Inscrições

As inscrições devem ser feitas pelo site do Sesi-DF ou pessoalmente na secretaria do Sesi Taguatinga. As vagas serão preenchidas por ordem de cadastro, priorizando industriários, e confirmadas após a análise do cumprimento dos requisitos.

No ato da inscrição, o candidato deverá anexar, de forma digital, todos os documentos listados abaixo:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

RG;

CPF;

Histórico escolar ou declaração de conclusão dos anos iniciais do Ensino Fundamental – até o 5º ano (no caso de candidatos aos anos finais do Ensino Fundamental);

Histórico escolar ou declaração de conclusão do Ensino Fundamental (no caso de candidatos ao Ensino Médio);

Declaração de baixa renda;

GFIP e GPS mais recentes: documentos que comprovam vínculo com a indústria;

Comprovante de residência;

Declaração de quem tem acesso a computador e internet.

O resultado será publicado após o preenchimento de todas as vagas, no site do Sesi-DF e no mural da unidade de Taguatinga. Os candidatos selecionados receberão um e-mail com a convocação para a efetivação da matrícula.

Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) do Sesi-DF, pelo telefone (61) 4042-6565, opção 1, das 7h30 às 18h30, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.