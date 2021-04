Sesc terá três pontos Drive-thrus de vacinação contra a covid

A Secretaria de Saúde (SES) disponibilizará no mínimo 600 doses da vacina contra a Covid-19 para cada ponto

Neste fim de semana, funcionarão drive-thrus de vacinação contra a covid-19 do Sesc no Taguaparque e na unidade da instituição em Ceilândia. No domingo (11), um ponto de vacinação do Sesc-DF será montado na Torre de TV, todos das 9h às 17h.

A Secretaria de Saúde (SES) disponibilizará no mínimo 600 doses da vacina contra a Covid-19 para cada ponto. A entrega de doses aumenta conforme a necessidade em cada drive-thru ao longo do dia.

Serão mais de 200 funcionários das áreas de saúde, nutrição, assistência, logística e administração para atender a comunidade neste final de semana. Para garantir a segurança nos locais e operações logísticas, o Sesc terá o apoio da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), do Departamento de Trânsito (Detran) e das administrações regionais.

Poderão tomar a vacina os idosos com 66 anos. Para receber a dose, basta levar documento de identificação com foto, CPF e cartão de vacina. Caso não tenha o cartão de vacina, um novo será emitido.