O ponto de vacinação reforçado será do estacionamento 13 do Parque da Cidade, das 9h às 15h

Para ajudar nos postos drive thru de vacinação contra a covid-19, o SESC vai reforçar com pessoal durante este fim de semana. O ponto de vacinação reforçado será do estacionamento 13 do Parque da Cidade, das 9h às 15h.

Com a antecipação da aplicação das vacinas em pessoas com 66 anos para esta sexta-feira (9) tirou a necessidade de ampliar o número de postos, que seriam abertos no Taguaparque, Ceilândia e Torre de TV, com auxílio do SESC.

No momento, podem tomar a vacina pessoas com 66 anos. Para receber a dose, basta levar documento de identificação com foto, CPF e cartão de vacina. Caso não tenha o cartão de vacina, um novo será emitido.