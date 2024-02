Sesc e SSP-DF firmam cooperação para ofertar apoio psicológico a agentes de Segurança Pública do DF

Parceria também prevê ações de cultura e esporte para agentes e militares

Em uma iniciativa inédita, a Fecomércio e a Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF) iniciaram as tratativas para oferecer atendimento psicológico especializado aos agentes de segurança pública do Distrito Federal. O trabalho será feito por meio do Serviço Social do Comércio do Distrito Federal (Sesc-DF) para reforçar o cuidado com a saúde mental desses profissionais, que enfrentam desafios diários em suas funções.

A primeira reunião de trabalho foi realizada na sede da SSP-DF nesta quarta-feira (7), contou com as presenças do Diretor Regional do Sesc, Valcides de Araújo; do Secretário Executivo de Segurança Pública, Alexandre Patury, de representantes do Sesc-DF e de membros das forças de segurança pública. Durante a reunião, foram destacados os principais objetivos e benefícios dessa parceria inovadora.

Neste primeiro momento, o atendimento psicológico será para a Polícia Militar do Distrito Federal, com o direcionamento de 10 psicólogos para atender aos militares da PMDF que tiverem interesse no serviço.

A parceria prevê também a inclusão dos agentes de segurança em eventos esportivos e culturais promovidos pelo Sesc-DF, a fim de contribuir com a promoção do bem-estar emocional e físico dos agentes.

Segundo o diretor regional do Sesc-DF, o futuro termo de cooperação representa um marco importante na valorização da saúde mental dos agentes de segurança pública do Distrito Federal. “Essa iniciativa exemplar demonstra o reconhecimento da importância de cuidar do bem-estar desses profissionais, que dedicam suas vidas à proteção e segurança da sociedade”, afirmou.