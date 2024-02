Sesc-DF leva serviços gratuitos a Arniqueira nesta sexta (1º) e sábado (2)

Ação social terá consultas médicas e odontológicas, mamografia, inserção de DIU, atividades de lazer, sorteios e show da dupla

William e Marlon

Nesta sexta (1º) e sábado (2) Arniqueira recebe a primeira edição de 2024 do projeto social Fecomércio Mais Perto de Todos.

A iniciativa reúne em um só lugar os serviços do Sesc, Senac e Instituto Fecomércio. O evento acontecerá no Parque Ecológico Areal, das 9h às 17h, na sexta-feira, e de 9h às 15h, no sábado. O Sesc-DF estará presente com todas as suas unidades móveis: Ônibus da Família, Van do Homem, BiblioSesc e as carretas da Mulher e da Odontologia.

Entre os serviços oferecidos, estão: consultas médicas e odontológicas, exames clínicos, terapias, vacinação, oficinas de moda e gastronomia, inscrições para programas de estágio, passeios turísticos e atividades de recreação e educação para as crianças. Na sexta-feira, às 20h, a dupla sertaneja Willian & Marlon se apresenta gratuitamente no local do evento.

Para 2024, o projeto conta com algumas novidades. Entre elas, a ampliação do projeto, que agora terá dois dias de evento, e a inauguração da van da oftalmologia, a nova unidade móvel do Sesc que possui os mesmos equipamentos de um consultório oftalmológico convencional.

A expectativa, nesta primeira edição, é atender duas mil pessoas. Ao longo do ano, o projeto percorrerá as seguintes regiões:

Sobradinho I, Brazlândia, Estrutural, Gama, Riacho Fundo 1 e Samambaia.

Desde que foi criado, em outubro de 2021, o Fecomércio Mais Perto de Todos já realizou 19 edições em diferentes RAs do Distrito Federal. Ao todo, mais de 76 mil pessoas participaram dos eventos ao longo de mais de dois anos de projeto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviços para o empresariado

Além disso, durante o evento, os empresários poderão receber atendimento jurídico e conhecer todo o portfólio de serviços do Sesc, por meio do projeto Sindicatos Empresariais nas Cidades.

SERVIÇO

Fecomércio + Perto de Todos

Onde: Parque Ecológico do Areal

Quando: sexta-feira (1º), das 9h às 17h, e sábado (2), das 9h às 15h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entrada: gratuita