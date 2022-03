SES DF disponibiliza lista de postos de vacinação contra Covid-19 para a semana

Os usuários devem comparecer com documento de identidade com foto, CPF e cartão de vacina

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal disponibilizou neste domingo (20) a lista de postos de vacinação contra Covid-19 que atenderão a população de segunda a sexta-feira desta semana.

Os usuários devem comparecer com documento de identidade com foto, CPF e cartão de vacina.

Caso não tenha cartão de vacina, será produzido um novo na hora da vacinação. É obrigatório o uso de máscara para a vacinação.

Confira:

Primeira dose para pessoas com 12 anos ou mais

Adultos a partir de 18 anos poderão escolher o laboratório do imunizante (AstraZeneca, CoronaVac ou Janssen).

Adolescentes a partir de 12 anos de idade recebem a vacina da CoronaVac.

O imunizante da Pfizer-BioNTech será aplicado como primeira dose em grávidas, puérperas e adolescentes de 12 a 18 anos imunossuprimidos.

Os grupos descritos podem conferir os postos disponíveis nesse link.

Segunda dose para pessoas com 12 anos ou mais

Para receber a segunda dose é necessário respeitar o intervalo mínimo de 28 dias para a CoronaVac, ou de 56 dias para AstraZeneca ou Pfizer-BioNTech.

Mulheres que receberam a primeira dose da AstraZeneca ou CoronaVac e tenham engravidado recebem a segunda dose de Pfizer-BioNTech.

Os grupos descritos podem conferir os postos disponíveis nesse link.

Dose de Reforço

Pessoas acima de 18 anos que completaram o ciclo vacinal com AstraZeneca, CoronaVac ou Pfizer-BioNTech recebem uma dose de reforço após quatro meses.

As grávidas e puérperas recebem o imunizante da Pfizer-BioNTech. Já quem foi imunizado com a Janssen recebe a dose de reforço após o período de dois meses.

Os grupos descritos podem conferir os postos disponíveis nesse link.

Vacinação Infantil

As crianças de 5 a 11 anos devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis e devem apresentar documentação de ambos além do cartão de vacinação. A apresentação do cartão é indispensável para que o profissional de saúde verifique se a criança não recebeu qualquer outro imunizante no intervalo mínimo de 15 dias.

Crianças imunossuprimidas ou com 5 anos são vacinadas com o imunizante pediátrico da Pfizer-BioNTech.

Crianças de 6 a 11 anos são vacinadas com o imunizante CoronaVac. Em caso de dúvida, o adulto deve solicitar esclarecimento à equipe de vacinação.

Os grupos descritos podem conferir os postos disponíveis nesse link.

Vacinação em Drive-Thru

A vacinação em Drive-Thru é exclusiva para maiores de 18 anos. Serão aplicadas primeira dose, segunda dose e dose de reforço.

O grupo descrito pode conferir os postos disponíveis nesse link.

Pontos de vacinação noturno

A vacinação noturna é exclusiva para maiores de 18 anos. Serão aplicadas primeira dose, segunda dose e dose de reforço.

O grupo descrito pode conferir os postos disponíveis nesse link.

Dose de reforço adicional e de reforço para imunossuprimidos

Pessoas acima de 18 anos com imunossupressão grave devem tomar as três doses do esquema básico contra a covid-19 com intervalo entre as três doses de quatro ou oito semanas, a depender do imunizante recebido.

Quatro meses após ser aplicada a terceira dose, será aplicada a dose reforço, somando, ao todo, quatro doses.

São indicadas as vacinas AstraZeneca, Pfizer-BioNTech ou Janssen.

Os adolescentes adolescentes de 12 a 17 anos com imunossupressão grave seguem o mesmo esquema vacinal dos adultos (primeira dose, segunda dose, terceira dose e dose de reforço). Porém, será aplicado exclusivamente o imunizante Pfizer-BioNTech.

Crianças de 5 a 11 anos de idade com imunossupressão devem receber a versão pediátrica do imunizante da Pfizer.

É necessário apresentar laudo ou relatório médico.

Os grupos descritos podem conferir os postos disponíveis nesse link.

Vale lembrar que, segundo as orientações do Ministério da Saúde, são consideradas pessoas com imunossupressão grave as que se enquadrem em alguma das situações abaixo:

– Imunodeficiência primária grave

– Tratamento de quimioterapia para câncer

– Transplantados de órgãos sólidos ou de células-tronco hematopiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras

– Pessoas vivendo com HIV / AIDS

– Uso de corticóides em doses de 20 mg/dia ou mais de prednisona, ou equivalente, por 14 dias ou mais

– Uso de drogas modificadoras para o sistema imune

– Uso de drogas modificadoras da resposta imune

– Auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias

– Pacientes em hemodiálise

– Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas

*Com informações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal