Servidores participam da 9ª edição de feira do Clube de Descontos

O programa oferece aos servidores do GDF e seus dependentes o acesso a condições especiais em bens e serviços de empresas privadas parceiras

Servidores públicos do GDF participaram, nessa quarta-feira (3), da 9ª edição da Feira de Descontos do Clube do Servidor, Especial do Dia das Mães, na passarela da saída norte do edifício do Anexo do Buriti.

A ação, realizada pela Secretaria-Executiva de Valorização e Qualidade de Vida da Secretaria de Fazenda (Sequali/Sefaz), tem como objetivo promover o Clube de Descontos, iniciativa que fornece aos servidores do GDF e seus dependentes o acesso a empresas privadas que oferecem bens e serviços com descontos nos preços e/ou condições especiais. Os visitantes conheceram os estandes das empresas parceiras do programa.

“O servidor será beneficiado com o desconto, e as empresas terão mais clientes, o que impacta diretamente a economia do DF”, disse o secretário de Fazenda, Itamar Feitosa, que esteve presente no evento.

”O Clube de Descontos oferece vantagens expressivas e tratamento especial aos adeptos do programa, que conta com mais de 150 empresas parceiras. Temos trabalhado muito para aumentar as nossas parcerias”, acrescenta o secretário-executivo de Valorização e Qualidade de Vida, Epitácio Júnior.

Para conhecer mais sobre o Clube de Descontos e saber quais empresas estão vinculadas ao programa, acesse o site da Secretaria de Fazenda. Em caso de dúvidas ou informações podem ser solicitadas por meio do WhatsApp (61) 3313-8427.

Com informações da Agência Brasília