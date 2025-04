Servidores do Programa Carência Zero recebem homenagem

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) promoveu, nesta sexta-feira (11), uma homenagem ao trabalho dos servidores atuantes no Programa Carência Zero, que visa alocar professores em todas as salas de aula das mais de 700 escolas da rede pública no início do ano letivo. A pasta supre assim a necessidade de profissionais em regência de classe, atendendo a demanda em novas turmas com vagas remanescentes.

O evento contou com a presença de representantes de todas as 14 Coordenações Regionais de Ensino (CREs) do DF, além de servidores do corpo técnico da Secretaria envolvidos no programa. Os homenageados receberam certificados reconhecendo a excelência dos serviços prestados.

A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, destacou a importância do Carência Zero para o ensino na rede. “Antigamente, chegava junho e havia escolas sem professores de ciências, física, matemática. Com o Carência Zero, a nossa principal preocupação é que o aluno tenha aula de artes, história, todas as disciplinas”, completou a gestora.

Segundo Ana Paula Aguiar, subsecretária de Gestão de Pessoas da SEEDF, foram alocados os 23 mil professores efetivos da casa e mais uma média de 14 mil professores substitutos em regime de contratação temporária.

Os servidores atuantes no Programa Carência Zero receberam certificados reconhecendo a excelência dos serviços prestados

Trabalho colaborativo

“Esse patamar só foi possível devido ao trabalho conjunto de várias áreas da Secretaria, como a Subsecretaria de Gestão de Pessoas (Sugep), Diretoria de Servidores Efetivos e Temporários (Diset), Unidades Regionais de Gestão de Pessoas (Unigeps), a Subsecretaria de Operações em Tecnologia da Informação e Comunicação (Subtic) e as 14 Regionais de Ensino”, enfatizou Ana Paula Aguiar.

O coordenador do Carência Zero, Isaac Aguiar Castro, falou sobre a importância do reconhecimento dos profissionais que possibilitaram o sucesso do programa: “O trabalho é fazer com que este professor esteja na escola. A família conta com isso, a sociedade conta com isso”, finalizou.

*Com informações da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF)