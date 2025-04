Educação promove debate no Inova 2025 sobre modernização do ensino no DF

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) promoveu, nessa quinta-feira (10), o “Seminário de educação e inovação: Construindo novas práticas”, como parte do evento Inova Sebrae 2025, realizado no Centro de Eventos e Convenções Brasil 21. O encontro reuniu gestores, coordenadores e professores da rede pública para debater a modernização do ensino e a integração de tecnologias digitais às práticas pedagógicas.

Durante o seminário, foi lançado oficialmente o Programa Horizontes Digitais, que visa renovar o parque tecnológico das escolas públicas. Iêdes Soares Braga, titular da Subsecretaria de Educação Básica da SEEDF, destacou que a iniciativa vai além da aquisição de equipamentos.

“Estamos com o projeto da Secretaria de Educação de Inovação e Modernização Tecnológica. Isso passa, necessariamente, pela renovação do parque tecnológico – com a disponibilização de computadores, Chromebooks e conteúdos voltados à recomposição das aprendizagens. E toda essa inovação exige também investimento em formação”, explicou.

O educador e pesquisador José Moran, um dos palestrantes do evento, abordou o tema “Como tornar a escola mais interessante?”, compartilhando reflexões com base em décadas de experiência educacional: “Tenho frequentado escolas boas, interessantes, mas parece que a gente avança e depois volta – traz coisas novas, mas depois esquece”.

Em sua fala, Moran reforçou que a tecnologia, por si só, não transforma a educação: “A tecnologia é importante, inclusive a inteligência artificial, mas ela não é o mais importante. Seres humanos que acolhem e inspiram continuarão sendo essenciais”.

O palestrante José Moran é fundador do projeto Escola do Futuro e especialista em educação híbrida e novas tecnologias aplicadas ao ensino

Empreendedorismo em pauta

A secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá, também esteve presente no evento e destacou a relevância da parceria com o Sebrae e do fomento ao empreendedorismo nas escolas. “Empreender é uma mudança de entendimento diante da vida. Você empreende em todos os seus atos”, afirmou.

Superintendente do Sebrae, Rose Rainha comemorou os resultados da parceria com a SEEDF, que alcançou mais de 500 mil estudantes com educação empreendedora no último ano – número significativamente maior do que os cerca de 50 mil atendidos anteriormente.

O seminário proporcionou um espaço de troca de experiências e formação para profissionais da educação comprometidos em alinhar suas práticas pedagógicas ao protagonismo estudantil, promovendo uma educação cidadã, emancipadora e integrada às tecnologias digitais.

*Com informações da Secretaria de Educação (SEEDF)