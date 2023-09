Servidores do GDF podem se inscrever em 21 cursos na modalidade EaD

Para conferir a lista completa de cursos disponíveis e realizar a inscrição em qualquer um deles, basta acessar o site da Egov

A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (Seplad-DF), por meio da Escola de Governo do Distrito Federal (Egov), está com inscrições abertas para 21 cursos no formato de ensino a distância (EaD) para servidores públicos. As inscrições são online e podem ser feitas até a próxima segunda (25).

“A modalidade EaD oferece uma grande vantagem em termos de flexibilidade de horários, algo essencial nos dias de hoje. Muitos servidores desejam fazer um curso para promover o aperfeiçoamento de sua formação, porém enfrentam dificuldades para conciliar horários de trabalho devido às restrições de atividades presenciais”, explica a diretora executiva da Egov, Juliana Tolentino.

Segundo ela, a demanda pela modalidade de ensino online tem aumentado ao longo dos anos. “Por isso, o GDF investiu muito nos cursos de EaD da Egov. Nos últimos anos, passamos de oito cursos a mais de 30. É uma modalidade muito mais acessível”, acrescenta.

Para conferir a lista completa de cursos disponíveis e realizar a inscrição em qualquer um deles, basta acessar o site da Egov. Após o início do curso, é fundamental ficar atento às datas e aos prazos para realização das atividades do curso para receber a certificação.

“O catálogo de cursos está muito bom e amplo. Cursos voltados à inclusão, como é o caso de Libras e de atendimento ao público, revisão da língua portuguesa, processos e gestão. É uma grande oportunidade para o servidor se atualizar também”, avalia o secretário executivo de Gestão Administrativa da Seplad-DF, Angelo Roncalli.

Temporada de cursos EaD

→ Comunicado em Libras

→ Programa de ambientação e integração (PAI)

→ Atualização em gramática da língua portuguesa

→ Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa

→ Assédio na administração pública

→ Atendimento ao público

→ Desenvolvimento de competências gerenciais

→ Educação à distância – conceitos, histórico e panorama

→ Entendendo o controle social

→ Ética, uma questão de escolha

→ Formação de formadores

→ Formação em ouvidoria

→ Gestão da qualidade

→ Gestão de processos

→ Gestão do conhecimento

→ Marco regulatório das organizações da sociedade civil (MROSC) – Módulo manual MROSC–DF

→ Metodologia de análise e solução de problemas

→ Norma regulamentadora 32 (NR 32)

→ Produtividade e melhoria do clima organizacional

→ Sistema eletrônico de informações (SEI) – Módulo usar

→ Transparência, ética e controle social.

