Servidor público é condenado por homicídio de marido de amante

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) condenou a 14 anos de prisão, em regime fechado, um servidor público por cometer um homicídio em 2021, na Ponte Alta do Gama.

Segundo o processo, em junho daquele ano, Antônio Rufino Beserra Paiva matou a tiros Wagner Lúcio Evangelista Cezário. Para o Ministério Público (MPDFT), o crime teve motivo torpe, já que o motivo teria sido que o condenado manteria um relacionado extraconjungal com a companheira da vítima.

Consta ainda da denúncia que a prática do crime resultou em perigo comum, tendo em vista que os disparos foram efetuados em local onde ocorria uma confraternização, com a presença de várias pessoas, inclusive crianças, que poderiam ter sido atingidas pelos disparos efetuados pelo réu.

O réu, servidor público em atividade, respondeu ao processo em liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares aplicadas em substituição da prisão preventiva, poderá recorrer do mesmo modo, em liberdade.

Por fim, em efeito secundário da condenação, o Juiz Presidente do Júri entendeu que a conduta pela qual o acusado foi condenado é incompatível com o exercício do cargo público por ele exercido até então. Assim, o magistrado decretou a perda do cargo público atualmente ocupado pelo acusado.