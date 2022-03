Servidor pode consultar simulação do valor da 3ª parcela do reajuste

A ferramenta estará disponível a partir desta quarta-feira (9), no Portal do Servidor. O login e a senha para acesso são os mesmos para o contracheque

Os servidores do Governo do Distrito Federal (GDF) integrantes das categorias contempladas com a terceira parcela do reajuste salarial já podem consultar os valores que irão receber.

O sistema de consulta simulada, desenvolvido pela Secretaria de Economia, está disponível. O servidor terá uma ideia do impacto do reajuste em seu contracheque. Dependendo da carreira, os aumentos variam entre 5% e 22,2%. Para consultar, o servidor deve estar logado na área restrita do portal do servidor. Após logado, acessar a aba “Demonstrativo de Pagamento” e, em seguida, “Reajuste Salarial”.

A terceira parcela do reajuste começará a ser paga no salário de abril, depositado na conta dos servidores até o quinto dia útil do mês de maio.

Serão contempladas 31 das 43 carreiras do funcionalismo público. Cerca de 150 mil servidores beneficiados com a medida.

“Com o ajuste das finanças públicas, equilíbrio fiscal, foco na qualidade do gasto público e incremento da arrecadação, será possível honrar o compromisso de pagamento da terceira parcela, um direito pelo qual os servidores esperam há anos”, destaca o secretário de Economia, Itamar Feitosa. “A consulta simulada é uma forma de ajudar os servidores a planejarem seus gastos futuros”, acrescenta.

A ferramenta estará disponível a partir desta quarta-feira (9), no Portal do Servidor. O login e a senha para acesso são os mesmos utilizados para verificar o contracheque.

“Para facilitar a pesquisa, a Secretaria de Economia elaborou um passo a passo de orientações para que os servidores possam acessar a ferramenta”, detalha a secretária executiva de Gestão Administrativa (Segea) da Secretaria de Economia, Gilvanete Mesquita. Acesse o passo a passo aqui.

A simulação do que as 31 carreiras contempladas poderão receber com o reajuste foi calculada com base no salário de outubro de 2021. O valor da simulação demonstra a remuneração bruta total e não apresenta descontos compulsórios de imposto de renda e seguridade social, nem descontos facultativos.

