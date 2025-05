Serviços de zeladoria ganham reforço no Plano Piloto

A região do Plano Piloto está passando por uma série de melhorias nos serviços de zeladoria, que envolvem ações de limpeza urbana, recolhimento de lixo e entulho, além da revitalização de parquinhos infantis em diversas quadras residenciais e áreas públicas. A iniciativa faz parte de um cronograma intensivo da administração regional, em parceria com o GDF Presente e Novacap, visando a garantir mais conforto, segurança e bem-estar à população.

As equipes estão atuando em diferentes pontos da asas Norte, Sul, vilas Telebrasília e Planalto e área central, com serviços de capina, varrição, substituição de tampas de bueiros e recolhimento de resíduos descartados de forma irregular. O objetivo é combater pontos críticos de acúmulo de lixo e entulho que afetam a estética urbana e podem gerar riscos à saúde pública, além de eliminar possíveis focos da dengue.

“Estamos com várias frentes de trabalho atuando simultaneamente, desde os setores residenciais até áreas comerciais e espaços públicos de lazer”, explica o administrador regional do Plano Piloto, Bruno Olímpio. “O foco é manter o Plano Piloto limpo, organizado e seguro para todos.”

Além disso, os parquinhos infantis têm recebido atenção especial. Estruturas danificadas estão sendo reparadas, em ações que incluem conserto de brinquedos, limpeza de areia e retirada de mato para garantir a segurança das crianças.

“Fazia tempo que esse tipo de cuidado com os parquinhos não era feito”, comemora Lorena Sampaio, moradora da 407 Sul. “Agora, dá mais tranquilidade para deixar as crianças brincando.”

A administração reforça que o apoio da comunidade é fundamental para manter os espaços públicos preservados. Denúncias de descarte irregular de lixo e sugestões de melhorias podem ser feitas pelos canais oficiais da Ouvidoria.

Confira abaixo o que foi realizado esta semana.

⇒ Reposição de grelhas na passagem subterrânea das SQS 108/208 e 115/215

⇒ Zeladoria na SHCGN 709 e na SQS 303

⇒ Recolhimento de resíduos no Eixo L Sul

⇒ Recolhimento de resíduos na W 5 Sul

⇒ Zeladoria na Vila Telebrasília e Vila Planalto

⇒ Zeladoria no SCS

⇒ Manutenção de corrimão da passagem de pedestre do HUB

⇒ Recolhimento de resíduos e zeladoria na SQN 102/302 – 103/303, SHCGN 708/709 Norte

⇒ Manutenção no parquinho da SHCGN 716 Norte

⇒ Manutenção no parque da SHCGN 716 Norte

⇒ Recolhimento de resíduos no SRTVS.

*Com informações da Administração do Plano Piloto e Agência Brasília