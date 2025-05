Motorista de aplicativo denuncia ameaça de policial civil após discussão no trânsito

FOLHAPRESS

Uma motorista de aplicativo de 48 anos procurou a Corregedoria da Polícia Civil para denunciar uma policial por ameaça e injúria após uma discussão em uma rua em Perdizes, na zona oeste de São Paulo, na quarta-feira (7).

Em seu depoimento, a mulher disse ter deixado uma passageira na rua Aimbere, quando sinalizou que faria um retorno. Nesse momento, um veículo Jeep Renegade preto, ocupado por três pessoas, entre elas uma policial civil, quase bateu contra o seu carro.

A mulher contou que, então, buzinou. A motorista do Renegade, uma policial civil, parou o carro e acionou o freio. A motorista de aplicativo disse ter visto uma mulher no banco do passageiro gesticular e puxar o braço da motorista do Renegade, quando escutou um estampido e viu uma fumaça vindo do interior do veículo, que teria ocorrido em virtude de um tiro.

Um homem que estava no banco de trás do carro desceu e socorreu a mulher, que atirou contra a própria mão. A policial civil então culpou a motorista de aplicativo pelo ocorrido, dizendo “olha o que você me fez fazer”.

Em um vídeo publicado no Instagram é possível ouvir o estampido. E a policial pergunta para o homem que a socorria, que seria filho dela, onde estava a arma.

Assustada com a cena e com medo de uma pessoa armada, a motorista de aplicativo seguiu para o 23° DP (Perdizes), a cerca de 3 km do local do episódio.

Aos policiais ela disse ter se sentido ameaçada, porque achou que a motorista do Renegade pudesse atirar contra ela. A mulher contou aos policiais ter visto e ouvido o áudio de um vídeo gravado por testemunhas.

Procurada, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) confirmou o caso. Por meio de uma nota disse que a Corregedoria da Polícia Civil apura as circunstâncias de um disparo acidental.

“Na ocasião, uma policial civil foi atingida e socorrida por meios próprios a um hospital da região. Uma motorista envolvida em uma ocorrência de trânsito relacionada ao caso foi ouvida. As diligências prosseguem para esclarecer os fatos.”