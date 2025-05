Leão 14, primeiro papa dos EUA, tem histórico de críticas a gestão de Donald Trump

JULIA CHAIB

FOLHAPRESS

O novo pontífice, o americano naturalizado peruano Robert Prevost, 69, papa Leão 14, tem um histórico de mensagens críticas a políticas da gestão Donald Trump.

Recentemente, em 14 de abril, ele republicou uma postagem no X (ex-twitter) com um artigo de um veículo católico com tom crítico à visita do presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a Trump, em que os dois comemoram a deportação de imigrantes ao país, incluindo um que tinha status protegido pela Justiça.

“Enquanto Trump e Bukele usam o Salão Oval para rir da deportação ilícita, feita pelo governo federal, de um residente dos EUA -que antes foi um salvadorenho indocumentado- o agora bispo auxiliar de Washington, Evelio, pergunta: “Vocês não veem o sofrimento? Sua consciência não se perturba? Como conseguem permanecer em silêncio?”, diz o texto republicado pelo agora papa.

Antes, em 3 de fevereiro, o pontífice repostou um artigo de outro veículo cristão que se opunha ao vice-presidente J. D. Vance: “J. D. Vance está errado: Jesus não nos pede para classificar nosso amor pelos outros”, lê-se na postagem.

O artigo foi escrito em contraponto a declarações que Trump havia dado em entrevista à Fox News afirmando que o amor cristão deve seguir uma hierarquia -começando pela família e terminando com o restante do mundo.