Serviço do mini ônibus zebrinha chega em Águas Claras

Com 28 viagens por dia, o mini ônibus conta ainda com integração com o Metrô

Os serviços de ônibus conhecidos como zebrinhas chegaram em Águas Claras. Criada pela Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), a linha 0.008 – Circular Águas Claras, está em fase experimental desde janeiro para beneficiar a mobilidade dos passageiros de transporte público da região. Com 28 viagens por dia, o mini ônibus conta ainda com integração com o Metrô.

A atendente de caixa Joelma Pereira, 26 anos, acredita que a maior vantagem dessa linha, seja a conexão com o Metrô. Ela costuma pegar o zebrinha diariamente para voltar para casa, de Águas Claras, até o metrô, para Samambaia. Mas ela considera que o ônibus faz uma rota muito extensa, e que às vezes não compensa. “Ele roda demais, roda muito por dentro de Águas Claras. Podia ser mais direto”. E como a linha ainda está em fase de teste, ela indica que algumas paradas não tem ninguém.

Ela aponta que existe uma outra linha na região, que também faz essa integração com o Metrô. “A diferença é que um entra antes do Dia a Dia, e o zebrinha entra depois, e eu acho que ele não precisava fazer a rota igual ao outro”. Para Joelma, o zebrinha deveria priorizar lugares com mais movimento, além de ir direto para as estações. “É que tem gente que prefere pegar ele para ir para as estações”.

Mas ela destaca que um ponto positivo do zebrinha vai ser para os alunos. “Porque quando os alunos saem daqui, são os que mais pegam esse ônibus para ir para a estação”. Ela contou ainda, que um dia estava trabalhando na lanchonete e uma mãe deixou o dinheiro com ela, para ajudar a filha a pegar ônibus pela primeira vez.

Atualmente com dois miniônibus, a passagem para a linha 0.008 custa R$2,70. Ela faz 28 viagens por dia, de segunda a sexta-feira. O ponto de origem dos zebrinhas fica no estacionamento em frente à administração regional da cidade. No site DF no Ponto, é possível consultar o itinerário da linha.

Segundo Flávio Murilo Prates, secretário da Semob, há previsão de ampliar os veículos desta linha. “O objetivo é facilitar os deslocamentos das pessoas que utilizam transporte público em Águas Claras”. A secretaria vai monitorar a operação e fazer os ajustes necessários. Os veículos são da Viação Marechal, nas cores vermelho e branca e eles são parecidos visualmente, com os ônibus que circulam nas linhas do Serviço de Transporte Vizinhança no Plano Piloto, Sudoeste, Cruzeiro e SIA.

A pasta de transporte do DF destaca que os ônibus que fazem o transporte de vizinhança em Águas Claras são do tipo mini ônibus. E mesmo com as mesmas cores, há diferenças no modelo que circula no Plano Piloto. E ainda, devido ao volta às aulas, a linha em Águas Claras está sendo avaliada para ajustes na operação. Após esse ajuste, a Semob estudará ampliar esse tipo de serviço para outras regiões do Distrito Federal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O principal benefício desse serviço, é permitir aos usuários do serviço de transporte público, a integração com o Metrô ou com as demais linhas de ônibus que passam por Águas Claras a partir dos principais pontos, localizados nas avenidas Castanheiras e Araucárias. Quem pode aproveitar dessa integração, são os passageiros que utilizam cartões da bilhetagem automática como forma de pagamento das viagens, como o cartão mobilidade que pode ser adquirido na Estação do Metrô de Águas Claras. O passageiro pode fazer até três embarques no mesmo sentido, no período de três horas, e pagar a tarifa máxima de R$5,50.

Confira a tabela de horários dos zebrinhas: 6h, 6h33, 7h06, 7h39, 8h12, 8h45, 9h18, 9h51, 10h24, 10h57, 11h30, 12h03, 12h36, 13h09, 13h42, 14h15, 14h48, 15h21, 15h54, 16h27, 17h, 17h33, 18h06, 18h39, 19h12, 20h18, 21h24 e 22h30.