Serviço de acolhimento institucional para PcDs tem aumento de vagas

O termo de colaboração entre a Sedes-DF e o Instituto Dom Orione foi assinado em julho de 2022 e tem vigência de 60 meses (cinco anos)

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes-DF) ampliou a capacidade de acolhimento institucional para jovens e adultos com deficiência em parceria com o Instituto Dom Orione. A colaboração tem investimento total de R$ 12.879.364,60, utilizado para aumento de 40 para 50 pessoas atendidas, contratação de novos profissionais e para cobrir outras despesas essenciais da instituição no período entre 2022 e 2026. A informação consta da edição de quarta-feira (6) do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

“A expansão dessas vagas é crucial para garantir acolhimento de pessoas com deficiência, que geralmente possuem diversos graus de dependência para as atividades diárias”, afirmou a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

O aumento de vagas está alinhado com a proposta da Sedes-DF de fortalecer o acolhimento de pessoas com deficiência na modalidade residência inclusiva. Conforme plano de trabalho, a medida começou a valer em fevereiro deste ano, e a organização Dom Orione tem 30 dias, a contar desse período, para realizar os ajustes necessários.

O projeto ainda prevê a contratação de mais 12 profissionais para atuar no serviço. Esses incluem oito cuidadores, dois auxiliares de limpeza, um enfermeiro e um auxiliar de cozinha para complementar o quadro funcional existente, que já é composto por psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e nutricionistas, entre outros.

O termo de colaboração entre a Sedes-DF e o Instituto Dom Orione foi assinado em julho de 2022 e tem vigência de 60 meses (cinco anos).

Acolhimento institucional

No Distrito Federal, o serviço de acolhimento institucional é oferecido em pelo menos seis unidades gerenciadas pela Sedes, podendo também ser realizado em parceria com Organizações da Sociedade Civil (OSCs). Este serviço é destinado a diversos grupos, abrangendo adultos e famílias, mulheres, idosos, além de crianças e adolescentes afetados por demandas sociais emergenciais e situações de vulnerabilidade e risco social/pessoal.

Para acessar os serviços de acolhimento institucional é necessário entrar em contato com a Central de Vagas de Acolhimento pelo telefone (61) 3223-2656 em dias úteis, aos fins de semana ou feriados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O cidadão também pode se dirigir a uma das unidades de Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) ou Centro Pop mais próximo de onde se encontre no momento — conforme horário de funcionamento da unidade — para que seja feito o encaminhamento.

*Com informações da Agência Brasília