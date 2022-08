Serenata de Natal retoma apresentações em 2022 e abre inscrições para público geral

Para participar do coral não é necessário ter experiência musical. Os ensaios começam em setembro para entoar a magia natalina nas janelas de Brasília

O coral mais tradicional de Brasília, Serenata de Natal, está em clima de retorno e com as inscrições abertas para que novas pessoas possam compor as vozes – que vão de iniciantes inexperientes até músicos formados da cidade. Reunindo centenas de pessoas para troca de conhecimento em música e tradição genuinamente natalina desde 1981, a Serenata de Natal não vai deixar de espalhar o canto este ano, após dois anos de pandemia. Quem já teve o prazer de ver este coro de perto vai poder matar a saudade do calor das apresentações em 2022.

As apresentações, que nos anos 2020 e 2021 aconteceram de forma virtual e restrita, este ano voltam a ser cantadas debaixo das janelas das quadras residenciais de Brasília e Entorno. Serão cantadas músicas clássicas, como “Noite Feliz” e “Noite Azul”, além de novidades que só poderão ser reveladas nas noites que antecedem o natal, executadas pelos quatro naipes (baixo, contralto, tenor e soprano).

Totalmente voluntário, o grupo se caracteriza como uma instituição não governamental sem fins lucrativos, pois além das cantorias, a Serenata de Natal movimenta inúmeras doações de alimentos, roupas e materiais de higiene para instituições de caridade – que também são visitadas para levar a música e carinho. O coral já visitou os principais hospitais públicos de Brasília, além de instituições localizadas em Taguatinga, Sobradinho, Riacho Fundo, Guará e mais.

Saiba mais sobre a Serenata de Natal

Anualmente, cerca de 200 pessoas se inscrevem e, sem custo ou mensalidade, começam a ensaiar na Universidade de Brasília (UnB) – uma das primeiras instituições apoiadoras do coral e espaço central destinado aos ensaios. Para a inscrição, gênero, classe e idade são irrelevantes, assim como a experiência musical basta ter a vontade de cantar, ajudar e levar a magia natalina para Brasília.

Os ensaios deste ano terão início no dia 20 de agosto (sábado). No período de outubro a novembro ocorrem as apresentações chamadas de pré-natais – apresentações em instituições de caridade (creches, orfanatos, lares de idosos e hospitais). Nas semanas que antecedem o natal, o coral se apresenta nas quadras e pontos turísticos de Brasília e Entorno, com o objetivo de levar a magia do natal a todos.

Conheça a Associação dos Amigos da Serenata (ASENA)

A Associação dos Amigos da Serenata de Natal (ASENA) foi criada em 2019 com o intuito de arrecadar fundos para a realização da Serenata de Natal. A partir da ASENA, aqueles que desejarem, sejam coralistas ou não, podem contribuir financeiramente com a Serenata por meio de doações ou se tornando associados.

Serviço:

Serenata de Natal 2022

Inscrições abertas até 02 de setembro

Por meio do site: www.serenatadenatal.org

Os ensaios acontecerão na Universidade de Brasília, em três horários:

Sábado: das 15h às 17h30

Segunda: das 19h15 às 21h45

Segundas e quartas: 12h15 às 13h45