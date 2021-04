Senai e Huawei abrem cursos para setor de telecomunicações

Pensando no futuro da telecomunicação no Brasil, o SENAI e a Huawei estão oferecendo cursos como o de rede 5G e inteligência artificial

Tendo em vista o avanço de investimentos diretos do governo brasileiro na implantação do 5G no país, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e a Huawei estará oferecendo cursos para o setor de telecomunicações, como o de rede 5G, Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s), inteligência artificial, cloud computing, FTTH (Fiber to the home ou fibra óptica), entre outros.

O diretor-geral do SENAI, Rafael Lucchesi, lembra que os empresários estão comprometidos com a agenda de inovação e a indústria deve ser o primeiro setor da economia a se beneficiar do 5G: “Teremos uma transformação do chão de fábrica ao escritório, com máquinas e equipamentos conectados e novas funções, mas, antes disso, é preciso garantir a infraestrutura da rede. Sempre alinhado com as demandas do mercado de trabalho, o SENAI firma mais uma parceria para formar técnicos e especialistas nas tecnologias habilitadoras da indústria 4.0”.

Os cursos, que serão à distância e presenciais e terão inscrições gratuitas, terão como público alvo os jovens entre 20 e 24 anos, que não estudam e não trabalham. Segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Social, essa classe cresceu de 28,6% no último semestre de 2019 para 35,2% no segundo semestre de 2020.

“Hoje existe um gap no mercado de profissionais capacitados para atuar na instalação de fibra óptica, utilizados para cobrir demanda de banda larga fixa. Com as novas redes 5G, esta demanda tende a aumentar. Ao mesmo tempo, existe uma parcela de jovens ociosos, que por diversas razões não conseguem se qualificar para atuar no mercado de trabalho. Com esta parceria, estamos, não apenas combatendo o desemprego e dando cursos de alta qualidade para estes jovens, mas também investimento no desenvolvimento da infraestrutura do país”, observa Bruno Zitnick, diretor de Relações Públicas e Governamentais da Huawei.

O futuro

Segundo o Senai, o 5G é um potencializador para a indústria 4.0 e deverá aumentar sua produtividade e competitividade interna e externa. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) ainda destaca a importância dessa nova geração de rede móvel para a automação e a digitalização industrial.

O novo modelo de internet móvel permitirá configurações próprias para cada empresa telefônica, que determinará a qualidade da cobertura e será responsável pela segurança e velocidade.

A parceria e os cursos

A parceria nacional será anunciada junto aos cursos ao vivo no canal do Youtube do SENAI e da Huawei Brasil nesta quinta-feira (8) às 10h.