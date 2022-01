Senac-DF oferece mais de 3 mil vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional

Entre os cursos ofertados estão Gastronomia, Beleza, Moda Tecnologia da Informação etc. O prazo das inscrições vai até o dia 31 de janeiro

O Senac-DF, a partir desta segunda-feira, o edital de 2022 do Programa Senac de Gratuidade (PSG). São 55 cursos gratuitos de qualidade profissional. Entre os cursos ofertados estão Gastronomia, Beleza, Moda Tecnologia da Informação etc. O prazo das inscrições vai até o dia 31 de janeiro, ou até todas as 3.081 mil vagas serem preenchidas. Para participar, basta clicar aqui.

Karine Câmara, diretora regional do Senac-DF, afirma que o Senac espera formar o maior número de pessoas possíveis, em várias áreas. “Nossa missão é contribuir para a qualificação dos profissionais das áreas de comércio, serviços e turismo. Deste modo, também ajudamos toda uma cadeia produtiva, que passará a contar com colaboradores atualizados e capacitados”, informa Karine.

De acordo com a diretora, o Senac-DF assinou acordos com sindicatos e institutos do DF com o objetivo de oferecer cursos gratuitos. “O Programa Senac de Gratuidade é muito amplo e com uma capacidade de atender alunos em vários segmentos. Queremos transformar Brasília em uma cidade referência em qualificação e atendimento aos clientes do comércio”, conclui.

Karine explica ainda que as turmas ofertadas observam as características da modalidade presencial. No entanto, enquanto prevalecer a necessidade de adoção de medidas para contenção da disseminação da Covid-19, algumas das atividades educacionais serão desenvolvidas com apoio de recursos tecnológicos ou com atividades flexíveis entre modelos presenciais e remotos. A instituição informa ainda que seguirá todos os protocolos e decretos do Governo do Distrito Federal.

Para participar dos cursos do Programa Senac de Gratuidade é necessário possuir renda familiar per capita de até dois salários-mínimos; ter a escolaridade exigida para o curso escolhido; e não ter evadido ou desistido de outro curso PSG, com prazo igual ou inferior a um ano da data de evasão ou desistência. Vale ressaltar ainda que é obrigatória a participação do aluno no primeiro dia de aula para garantir a matrícula no PSG. Em caso de impedimento em comparecer ao primeiro dia de aula, o estudante deverá justificar a ausência por meio de processo formal, considerando os motivos amparados pelo Regimento Escolar do Senac-DF.

A classificação dos inscritos obedecerá aos seguintes critérios: atendimento aos requisitos de acesso, ordem de inscrição e quantidade de vagas ofertadas no curso escolhido. O resultado da classificação será divulgado até às 23h, no dia 18 de fevereiro, no site do Senac-DF. O candidato tem do dia 21 a 25 de fevereiro para realizar a matrícula. Para acessar o edital com todas as regras para a participação, clique aqui.

Com informações do Senac DF