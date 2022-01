Senac-DF abre 800 vagas em cursos de qualificação profissional

São 818 vagas em 36 cursos gratuitos de qualificação profissional

O Senac-DF abre novas oportunidades de formação para a população do Distrito Federal nesta terça-feira (4). O prazo para inscrição vai até o dia 16 de janeiro, ou até todas as vagas ofertadas serem preenchidas. Os interessados devem se inscrever no site do Senac-DF.

São 818 vagas em 36 cursos gratuitos de qualificação profissional. Entre as áreas ofertadas estão: Saúde, Administração, Moda, Tecnologia da Informação, Gastronomia, Beleza e mais. A diretora regional do Senac-DF, Karine Câmara, explica que a missão da instituição é transformar vidas por meio da educação profissional.

De acordo com Câmara, a ideia do Senac é ofertar cursos de qualidade para o maior número de pessoas. “Queremos ver as pessoas capacitadas para que ocupem as vagas disponíveis no mercado de trabalho da cidade. Estamos em um momento de retomada da economia na capital do país, após meses de crise”, ressalta.

Karine conta que as turmas ofertadas observam as características da modalidade presencial. Porém, enquanto prevalecer a necessidade de adoção de medidas para contenção da disseminação da Covid-19, algumas das atividades educacionais serão desenvolvidas com apoio de recursos tecnológicos ou com atividades flexíveis entre modelos presenciais e remotos. “Os alunos podem ficar tranquilos que a instituição está tomando todos os cuidados e seguindo os protocolos e decretos governamentais”, explica.

Para participar dos cursos do Programa Senac de Gratuidade é necessário possuir renda familiar per capita de até dois salários-mínimos; ter a escolaridade exigida para o curso escolhido; e não ter evadido ou desistido de outro curso PSG, com prazo igual ou inferior a um ano da data de evasão ou desistência.

Vale ressaltar ainda que é obrigatória a participação do aluno no primeiro dia de aula para garantir a matrícula no PSG. Em caso de impedimento em comparecer ao primeiro dia de aula, o estudante deverá justificar a ausência por meio de processo formal, considerando os motivos amparados pelo Regimento Escolar do Senac-DF.

A classificação dos inscritos obedecerá aos seguintes critérios: atendimento aos requisitos de acesso, ordem de inscrição e quantidade de vagas ofertadas no curso escolhido. O resultado da classificação será divulgado até às 23h, no dia 21 de janeiro, no site do Senac-DF. O candidato tem até o dia 28 de janeiro para realizar a matrícula.

Para acessar o edital com todas as regras para a participação, acesse o site.

*Com informações do Senac-DF