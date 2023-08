Semob apoia passeio ciclístico no Parque da Cidade

Evento promovido pelo Detran é em alusão ao Dia Nacional do Ciclista

O Dia Nacional do Ciclista é comemorado no próximo domingo, 20 de agosto. Em alusão a data a Secretaria de Transporte e Mobilidade apoiará um grande passeio ciclístico no Parque da Cidade. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio do link. São 500 vagas com direito a brindes do evento. O passeio é uma realização do Detran-DF.

A concentração está marcada para as 7h30 no estacionamento 12 do Parque da Cidade Dona Sara Kubischek, com saída prevista para as 9h. Os inscritos receberão kit com sacochila, máscara, pulseira refletiva e material educativo de trânsito e poderão participar de palestras educativas e manutenção básica de bicicletas no local enquanto acontece o evento.

Para o secretário Executivo da Semob, Alex Carreiro, fazer parte desse evento é apoiar um dos meios de transporte mais sustentáveis. “A bike faz bem para a natureza, mas também proporciona bem-estar e saúde para quem faz do uso da bicicleta como um modo de vida”, destacou o gestor.

Esta será a 13ª tapa Etapa do Circuito de Passeio de Bike do Detran-DF nas RAs.