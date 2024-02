Semana pedagógica e fórum preparam professores e gestores para ano letivo

Mesmo antes do início das aulas, profissionais já trabalham para receber os estudantes no retorno às aulas

Antes do início do ano letivo, que começa no dia 19 deste mês, os profissionais de Educação do DF já se preparam para receber os estudantes. Desde os primeiros dias do ano até as vésperas do retorno das aulas, muito trabalho é realizado para garantir um ano de aprendizado ainda mais bem-sucedido e transformador que o anterior. Para isso, a Secretaria de Educação (SEE-DF) promove algumas iniciativas como a Semana Pedagógica, que terá início nesta quarta-feira (7).

A ação visa planejar e alinhar objetivos para o ano . Em 2024, ela será realizada nos dias 7, 8, 9, 15 e 16 deste mês. A fim de atender pedidos dos próprios gestores, este ano, a Semana Pedagógica será promovida nas próprias escolas para que os professores possam passar mais tempo nas respectivas unidades.

“Cada escola está preparado sua semana pedagógica de acordo com o contexto que mais se adequa à sua realidade, para que se possa garantir a qualidade da educação”, ressalta o coordenador regional de ensino de Ceilândia, Vinicius de Miranda Bürgel.

Além da apresentação das diretrizes e orientações mais básicas do ensino nacional e distrital, serão oferecidos minicursos em diversos temas e áreas do conhecimento, por meio da Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação (Eape).

Capacitação

Ao todo serão realizados 82 minicursos, de forma online, que foram elaborados em conjunto pela Subsecretaria de Educação Básica (Subeb) e Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral (Subin), além de outros parceiros, como Universidade de Brasília, Sebrae-DF e Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Veja aqui a lista completa de cursos.

Os minicursos terão carga horária de três horas e serão ministrados na quinta (8) e sexta (9), nos turnos matutino, vespertino e noturno. As inscrições já estão abertas e deverão ser realizadas por meio do site da Eape.

O planejamento pedagógico continua ao longo do ano com a coordenação. Por isso, todos os cursos da Semana Pedagógica estarão à disposição das unidades de ensino para serem utilizados ao longo do ano letivo nos períodos de coordenação.

Fórum de Gestores

Outra iniciativa que teve como objetivo preparar os profissionais da Educação para o início do ano foi o Fórum de Gestores, organizado pela SEE-DF já na primeira semana do ano (5, 6 e 7 de janeiro). O encontro reuniu os diretores e vice-diretores das escolas públicas do Distrito Federal eleitos em 2023.

Os novos eleitos, que terão mandato de quatro anos de duração, tiveram orientação na gestão dos recursos, bem como instrução nos aspectos administrativos e responsabilidades da função de gestor escolar.

O coordenador regional de ensino de Ceilândia destacou o papel do encontro. “Pelo que ouvimos de alguns participantes, foi de grande importância conhecer o funcionamento da rede, principalmente para aqueles que estão assumindo seu primeiro mandato”, disse Vinicius.

Apesar da integração existente entre as unidades de ensino públicas do DF e as coordenações regionais de ensino (CREs), cada uma vive uma realidade particular. Por isso, as CREs também realizaram os próprios fóruns para apresentar a estrutura administrativa e as especificidades de cada uma.

