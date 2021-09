Semana está sendo marcada por obstruções dos distritais

O motivo disso é que eles cobram do governo o envio de um projeto de lei que permita a reeleição dos atuais diretores de escola da rede pública de ensino do DF

Desde segunda-feira (27), os deputados distritais têm discutido projetos e feito pronunciamentos sobre temas diversos na CLDF, mas as votações em plenário não têm sido realizadas por falta de quórum. A obstrução tem sido feita pelos parlamentares da oposição, por integrantes do chamado grupo de “independentes” e até mesmo por alguns governistas. O motivo disso é que eles cobram do governo o envio de um projeto de lei que permita a reeleição dos atuais diretores de escola da rede pública de ensino do DF. Conforme destacam, o envio dessa matéria ficou acertada conforme acordo firmado anteriormente, mas até hoje não aconteceu.

A obstrução foi capitaneada pelos blocos intitulados “Democracia e Resistência”, que reúne distritais do PT e do PSOL, e “Sustentabilidade e Trabalho”, que conta com deputados do PDT e da Rede. Mas o movimento recebeu também o apoio de governistas e independentes, como os deputados Cláudio Abrantes (PDT), João Cardoso (Avante) e Agaciel Maia (PL).

O presidente da Câmara, deputado Rafael Prudente (MDB), chegou a fazer um apelo aos distritais para que não fizessem a obstrução. Prudente argumentou que a medida não era o melhor caminho para resolver a questão da reeleição dos diretores e citou projetos “importantes para a sociedade” que aguardam votação.

Dentre estes, ele destacou a proposta de aumento do número de itens da cesta básica, com redução de impostos; crédito para licitação do hospital de Planaltina; crédito para liberar para pagamento de licenças prêmio em pecúnia e para salários de servidores de alguns órgãos. Mas venceu o entendimento da maioria e a obstrução continuou.