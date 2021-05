Semana encerra com aumento expressivo das ofertas de emprego

Áreas de educação, comércio e construção civil ocupam, juntas, 50% das vagas em aberto

Nesta sexta-feira (7), foram divulgadas 429 novas oportunidades de emprego nas agências do trabalhador do Distrito Federal, um acréscimo de 182% em relação à última segunda-feira (3), quando foram publicadas 235 vagas.

Profissionais da educação são o foco dos contratantes nesta sexta-feira. São 80 oportunidades para professores: economia (20), educação física (20), prática de ensino (20) e prática de ensino – turismo (20). Ainda no setor, há dez vagas para coordenadores pedagógicos e seis para pedagogos. Os pagamentos são contabilizados por hora trabalhada e podem chegar a R$ 120/hora.

A segunda área com maior número de contratações é a de vendas. São duas vagas para vendedores internos e 68 para vendedores pracistas. Os salários vão de R$ 1,1 mil até R$ 1,3 mil, mais benefícios.

Em seguida, vem o setor da construção civil, com 52 chances. As empreiteiras buscam por ajudantes de obras (4) e de serralheiro (2), ladrilheiros (17), pedreiros (14), pedreiros de alvenaria (10), revestidores (2) e serralheiros (3).

Funcionamento

Os candidatos devem ir a uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A Secretaria de Trabalho reforça que há atendimento remoto para todos os cidadãos, em especial para as pessoas do grupo de risco, não havendo a necessidade de atendimento presencial. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo aplicativo do Sine Fácil.

A Secretaria de Trabalho também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209-1135.

Empreendedores que desejam buscar profissionais podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria de Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.