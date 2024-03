Semana da Mulher é iniciada com eventos em hospitais do DF

Nesta segunda-feira (4), a programação também se desenvolveu no auditório do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) e no espaço Acolher

As celebrações da Semana da Mulher já começaram nos hospitais do Distrito Federal. Palestras e workshops foram oferecidos na rede de saúde da capital federal. O Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) recebeu a mentora e palestrante Dóris Hermes, também conhecida como Dóris Impactos, que falou sobre o impacto emocional feminino, quando abordou pontos como a necessidade da mulher se olhar e reservar um tempo para se cuidar, além de se colocar como protagonista de sua história, não deixando situações abalarem seus sonhos. Lá, houve ainda o psicólogo do Projeto Acolher, Dalton Salles, abordando a questão do empoderamento e saúde feminina. Nesta segunda-feira (4), a programação também se desenvolveu no auditório do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) e no espaço Acolher. As atividades começaram às 8h30. Logo após a abertura oficial, houve uma sessão de ginástica laboral conduzida pelo educador físico Mir Rodrigues. Às 10h, a superintendente de administração e logística Bárbara Lira ministrou uma palestra sobre mulheres na liderança. Em seguida, foi a vez da nutricionista Michelle Christine e da psicóloga Anamaria Pugsley discutirem sobre o papel da nutrição e da saúde mental nas várias fases da vida. Enquanto isso, no Espaço Acolher, foram oferecidas terapias de relaxamento como auriculoterapia, ventosaterapia e reflexologia podal, pelas voluntárias Carla de Macedo Paes, Itamira Santos e Ana Lúcia Villela Dias, além de um momento de bem-estar com SPA das mãos e limpeza de pele oferecidos pelas voluntárias Janice Barbosa de Siqueira e Viviane da Costa Lima Rabelo. A Semana da Mulher no IgesDF reforça o compromisso da instituição com a promoção da igualdade de gênero e o bem-estar das mulheres, celebrando suas conquistas e contribuições em todos os aspectos da vida. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE *Com informações da Agência Brasília