Semana começa com 429 vagas abertas nas agências do trabalhador

Esta segunda-feira (27) traz boas novas para quem está em busca de novas oportunidades profissionais. As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 429 vagas disponíveis, das quais seis são exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). São três postos para agente de portaria (R$ 1.775,88) e três para auxiliar de limpeza (R$ 1.629,62) na Área de Desenvolvimento Econômico do Areal.

Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram

Para o público geral, os salários mais altos são encontrados em 30 vagas para motorista carreteiro (R$ 5,5 mil) e uma para supervisor de contabilidade (R$ 4,5 mil) na Zona Industrial. Em relação ao número de vagas, destaque para 50 vagas para auxiliar operacional de logística na Zona Industrial (R$ 1.444), 35 para vendedor pracista em Taguatinga Norte (R$ 1.412), 35 para repositor de mercadorias sem local fixo (R$ 1.515), 20 para repositor em supermercados em Samambaia (R$ 1.420), 15 para atendente de lanchonete na Asa Sul (R$ 1.425) e 15 para auxiliar de padeiro (R$ 1.412).

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

Com informações da Agência Brasília