Sem salário, rodoviários da Marechal mantêm greve

Mesmo com decisão do TRT-10 para suspender a paralisação e retomar às atividades, funcionários seguem com o movimento grevista

Mesmo após os rodoviários aceitarem suspender a greve e retomar as negociações com as operadoras de transporte público no Distrito Federal, os funcionários da Viação Marechal não acataram a decisão geral e mantêm o movimento grevista na empresa. Todas as demais empresas de ônibus do DF voltaram a circular normalmente nesta-terça-feira (07).

De acordo com os funcionários da Marechal, o salário do mês de novembro e os benefícios ainda não foram pagos pela empresa. A operadora se comprometeu a quitar os pagamentos até esta quarta-feira (08). Mas segundo o Sindicato dos Rodoviários, os ônibus da Marechal vão voltar a circular somente quando o pagamento for realizado.

Em agenda nesta terça-feira (07), o governador Ibaneis Rocha reforçou a posição da Marechal em relação ao pagamento, e frisou que o Governo do Distrito Federal (GDF) está trabalhando para que as empresas de transporte público da capital e os rodoviários entrem em acordo.

“A Marechal está com dificuldade de pagamento, mas nós já resolvemos essa questão do pagamento, e a empresa deve está efetuando o pagamento para os trabalhadores até esta quarta-feira (08). A gente espera que tudo se normalize. A negociação vem sendo feita entre as empresas e o sindicato. Agora estamos com uma mesa de negociação, com a participação do Ministério Público e a gente espera que isso termine em um bom termo para não causar mais prejuízo para a população do Distrito Federal”, pontuou Ibaneis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Regiões atendidas pela Marechal

De acordo com Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), a Viação Marechal atende as seguintes regiões administrativas: Guará, Park Way, Arniqueira, Águas Claras, Taguatinga (ao sul da Hélio Prates), Ceilândia e Sol Nascente/Pôr do Sol.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Marechal atende mais de 3,3 milhões de passageiros por mês, e opera 144 linhas, com 464 ônibus. A Semob reforça que tem acompanhado as negociações entre as empresas e os funcionários para haja transporte público para a população do DF.

“Nós temos acompanhado toda a negociação e fazemos interlocução para que as partes entrem em acordo. O objetivo do GDF é que o transporte coletivo opere com segurança e eficiência, dando tranquilidade ao usuário”, diz o secretário de Transporte e Mobilidade, Flávio Murilo Prates.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Decisão TRT-10

Na manhã desta terça-feira (07), o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10), desembargador Alexandre Nery de Oliveira, determinou a suspensão da greve por parte dos funcionários da Marechal e o retorno às atividades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O descumprimento da medida prevê multa de cem mil por dia caso não ocorra o retorno ao trabalho no prazo de três horas do recebimento da decisão pelo sindicato ou representante dos trabalhadores da Marechal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o TRT-10, a decisão leva em consideração o fato de não ter encerrado o prazo de 5 dias úteis previsto em lei para o pagamento dos salários dos empregados, prazo que só se encerra nesta quarta-feira (08). A decisão atende pedido interposto pela Viação Marechal.

Negociações

Com o fim da greve geral dos rodoviários, cerca de 2.850 ônibus voltaram a circular no DF nesta terça-feira (07). Mas o fim da paralisação nas empresas São José, Viação Piracicabana, Pioneira e Urbi não coloca um ponto final na história.

Está prevista para esta quarta-feira (08), às 10h, uma nova mesa de negociação, na Procuradoria Regional do Trabalho da 10° Região, mediada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). As empresas, inclusive a Marechal, e o Sindicato dos Rodoviários têm um prazo de 10 dias para entrarem em um acordo.

Os rodoviários reivindicam a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho que está vencido desde 1º de agosto. Além disso, a categoria pede reposição salarial e ganho acima da inflação.