Sem ônibus da São José, manhã do brasiliense começa complicada

Quem precisava pegar um ônibus da São José para ir trabalhar ou estudar na manhã desta quarta-feira (6), já começou o dia com complicações. Sem aviso prévio, os veículos foram deixados na garagem, e motoristas e cobradores ficaram nos terminais.

Nas redes sociais, usuários do meio de transporte reclamam de não terem sido avisados, e as estações de metrô apareceram com mais movimento que o normal.

Terminal do setor o só tem cobrador motorista pic.twitter.com/pT1VnpXLw9 — Eloiza Alves (@EloizacomEeZ) December 6, 2023

De acordo com os próprios funcionários da São José, a paralisação acontece pela falta de pagamento dos salários. Responsáveis pela empresa anunciaram que os pagamentos já foram feitos, mas não caiu por causa do sistema bancário. Sua normalização será feita agora pela manhã.

Em setembro, a Expresso São José protocolou a Secretaria de Transporte e Mobilidade o cronograma de renovação de frota, para contar com 150 ônibus novos ainda neste ano.