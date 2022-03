Seletiva do Campeonato Mundial de Aviãozinho de Papel é realizada em Brasília

A competição tinha duas categorias principais: “maior distância” e “tempo de voo”, com isso, os ganhadores receberam prêmios

Por Monique Del Rosso e Maria Clara Britto

Jornal de Brasília/ Agência Ceub

Um campeonato de aviões… de papel. Brincadeira de criança? Que nada!! A Arena Nilson Nelson foi tomada dessa competição inusitada e bem séria, já que se tratava de uma seletiva para o mundial da modalidade.

O melhor é que pessoas, com experiência ou até mesmo sem, puderam participar e se divertir. A competição tinha duas categorias principais: “maior distância” e “tempo de voo”, com isso, os ganhadores receberam prêmios, além de uma outra surpresa revelada na hora do evento.

Atrações

Além da disputa sobre os voos de papel, houve uma outra atração, “A acrobacia”, com ajuda de um aplicativo de divulgação de vídeos, os interessados poderiam postar um vídeos com algumas hashtags. O resultado sobre essa categoria, à parte, com avaliação pela criatividade, será anunciado dia 22 de abril.

Regras

As regras foram claras, a desclassificação ocorreria se o avião saísse de uma área marcada com fita. O primeiro competidor que teve essa realidade foi Vinicius Tosta. “Nunca tive experiência com essa habilidade, meu avião foi muito pra direita e fui desclassificado”, comenta. Ademais, os jovens teriam duas chances para conseguir conquistar a vitória.

Prêmios

As recompensas para os nichos “maior distância” e “Tempo de voo” foram energéticos (da marca que patrocinava o evento) e uma passagem para São Paulo. Enquanto na “acrobacia”, o prêmio era uma viagem para a Áustria.

Vencedores

O vencedor da categoria maior distância foi o professor de educação física, Eduardo Landívar de Arsolino, com a marca de 26.53 metros. O segundo lugar ficou com Rafael Bosi que fez a marca de 22.60 metros. Em terceiro lugar foi o estudante Tiago Coutinho com 19.60 metros.

Na categoria tempo de voo, quem subiu ao pódio foi o Bruno Eufrasio, em primeiro lugar, que conseguiu manter o seu aviãozinho no ar por 3.40 segundos, logo atrás veio Gabriel Pacheco com 3.21 segundos e em terceiro lugar Carlos Eduardo Levicoy com 3.08 segundos.

O primeiro lugar da categoria tempo de voo também deveria ter ido para o vencedor da categoria de distância, Eduardo Arsolino, que fez 4.19 segundos, porém pelo regulamento, o mesmo competidor não pode ganhar ambas as categorias.

A mãe ensinou

O vencedor da categoria maior distância, Eduardo Landívar de Arsolino, disse que já participou de outras edições do evento e dedicou sua vitória à sua mãe.

“Eu brincava bastante de aviãozinho de papel, depois que minha mãe me ensinou quando era criança, então passei a brincar com os meus amigos. Por isso, ganhar foi uma forma de homenagem à minha mãe que morreu”, afirmou o vencedor.

O professor de educação física acrescentou que leva a brincadeira para as suas aulas, ensinando os seus alunos como fazer e brincar com os aviõezinhos. Ao contrário de muitos integrantes, ele obteve outras experiências com o esporte. “Havia participado da edição passada, ela ocorreu na UnB e fiquei em segundo lugar. Hoje, consegui a vitória que queria”, revela.

Já Bruno Eufrásio, ganhador no outro nicho, diz que fazer avião de papel faz parte da infância dele. “Na minha quinta série tinha uma tradição que no intervalo todo mundo ia jogar papel na hora do recreio, se tornou tipo o ano inteiro só fazendo isso”.