Sejus realiza corrida solidária no Dia da Criança

Para participar basta se inscrever no site da corrida e doar duas latas de leite em pó, que serão doadas às instituições atendidas pelo CDCA

Unir esporte, diversão e solidariedade é o objetivo da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) do Distrito Federal com a criação da Corrida Sejuquinha, que será realizada no dia 12 de outubro, às 8h, no Centro Olímpico do Corpo de Bombeiros, em comemoração ao Dia da Criança. A titular da pasta, Marcela Passamani, espera que a competição dê lugar à aprendizagem lúdica e à diversão.

O Sejuquinha, que dá nome ao evento, é a mascote da Sejus. A ideia da Secretaria é que ele atraia a atenção de crianças e adolescentes em atividades sociais no DF.







As inscrições feitas no corrida.sejus.df.gov.br encerraram-se nesta terça-feira (28). Para garantir a vaga, os inscritos deverão agora doar duas latas de leite em pó que serão entregues às instituições atendidas pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA).

“Além de unir a energia das crianças à prática esportiva, nós vamos estimular a qualidade de vida na rotina dos pequenos e mostrar de forma lúdica que podemos exercer nossa cidadania com mais solidariedade, por meio da doação de leite em pó”, explicou Passamani.

Para participar da corrida a criança deve ter entre 3 e 12 anos. As vagas são para a população em geral, para o Corpo de Bombeiros e para crianças em situação de vulnerabilidade social assistidas por instituições vinculadas ao CDCA. O processo de inscrição das crianças será feito em duas etapas. A primeira consiste no preenchimento de um formulário que estará disponível na página da Sejus na internet. A segunda é a doação das duas latas de leite em pó.

Pais ou responsáveis deverão acompanhar as crianças no dia da corrida e apresentar documento de identidade do menor. Após a confirmação da presença será possível retirar o kit do evento.