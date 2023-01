Sejus celebra Dia da Visibilidade Trans com novidades no portal da pasta para a população LGBTQIA+

Quem acessar o site vai encontrar um guia prático, que reúne informações de políticas públicas sobre cidadania, saúde e direitos humanos

Neste domingo (29) é celebrado o Dia Nacional da Visibilidade Trans. A data ressalta a garantia da proteção social à população LGBTQIA+, que historicamente têm seus direitos negados, além de relembar a importância do combate à LGBTfobia. A Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF), que tem o objetivo de promover políticas públicas de cidadania e direitos humanos, conta hoje com o portal Cidadania Trans, primeiro site governamental voltado para a comunidade de Travestis, Transexuais e Transgêneros no Distrito Federal.

Quem acessar o site vai encontrar um guia prático, que reúne informações de políticas públicas sobre cidadania, saúde e direitos humanos, além de telefones para denúncias, informações de legislações, indicações de equipamentos, explicações de termos e conceitos, espaço para solucionar dúvidas e orientações de retificação de prenome.

A pasta tem o apoio da Coordenação de Políticas de Proteção e Promoção de Direitos e Cidadania LGBT, que visa articular, fomentar, propor, orientar e acompanhar as políticas públicas e ações que promovam e defendam os direitos de pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT), com o intuito de promover a cidadania, o enfrentamento à discriminação e o acesso aos direitos sociais do segmento.

Para a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani as denúncias revelam um crescente quadro de violência e discriminação à população LGBTQIA+. “Eles e elas enfrentam constantes de risco, além da violação de direitos. Esse cenário é somado às situações de vulnerabilidade socioeconômica e conflitos familiares. Para nós o site que representa mais visibilidade, respeito e cidadania para essa população do Distrito Federal”, afirma a gestora.