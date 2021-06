Sejus adere campanha de conscientização sobre violência contra idosos

Durante o “Junho Violeta”, as atividades incluem live – nas redes sociais da pasta, conferência e publicidade digital na rede de transporte pública do Distrito Federal

Com o mês de conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) aderiu a campanha nacional promovida pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MDH) e promoverá ações para orientar a população sobre serviços, garantia dos direitos, tipificação do crime e canais de denúncia.

Durante o “Junho Violeta”, as atividades incluem live – nas redes sociais da pasta, conferência e publicidade digital na rede de transporte pública do Distrito Federal.

“O nosso dever, enquanto Estado, é sensibilizar a população para coibir, diminuir e amenizar qualquer tipo de violência contra a pessoa idosa. Por isso, trabalhamos para fortalecer a política pública de proteção no Distrito Federal, que já segue em andamento com atendimento e acolhimento humanizado a todos que precisarem dos nossos serviços jurídicos e de cidadania”, afirma a secretária, Marcela Passamani.

O cronograma inicia, nesta terça-feira (15), com a mobilização dos seguidores da Secretaria nas redes sociais e com a ampla divulgação do tema nas televisões internas do transporte público no DF. Na quarta (16), a ação abre espaço para a live: “Violência doméstica e familiar contra a mulher idosa e o trabalho em rede”. A transmissão será realizada, das 9h às 11h, no canal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) no Youtube.

A live faz parte do Programa Maria da Penha Vai à Escola e será realizada pela Sejus, por meio da Subsecretaria de Apoio a Vítimas de Violência (Subav), e o Núcleo Judiciário da Mulher e a Central Judicial do idoso do Tribunal de Justiça do DF e Territórios.

Na sexta (18), será realizada a 5ª Conferência Distrital dos Direitos da Pessoa Idosa pelo Conselho dos Direitos do Idoso (CDI/DF), que tem como tema: “Os Desafios de Envelhecer no Século XXI e o Papel das Políticas Públicas”. O objetivo é discutir propostas de enfrentamento para as dificuldades vivenciadas no atendimento à pessoa idosa, em entidades governamentais e não governamentais.

Canais de Denúncia

A violação de direitos contra a pessoa idosa pode ser denunciada pelo Disque 100, que é o principal canal de comunicação. Além disso, a denúncia também pode ser feita pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil. No Pacto, também está previsto para ser formalizado o aplicativo Proteja-se, desenvolvido pela Sejus, sendo considerado o principal convênio já assinado entre o MDH e o Governo do Distrito Federal (GDF).

Junho Violeta

Em 15 de junho é celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, conforme declarado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e a Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa no ano 2006.